Je to otřepaná fráze, ale tady opravdu sedí. Fotbalisté Litvínova jdou zápas od zápasu a…

„Myslím, že do zápasu jsme celkem vlétli a herně jsme byli o něco lepší, ale maximálně po vápno. Šancí jsme moc neměli, naopak domácí byli velice silní ve standardních situacích a nás výrazně podržel náš brankář. Kdybychom šli do šaten za stavu 3:0 pro Jiřetín, asi by se nikdo nedivil,“ chválil především Jana Brožíka mezi třemi tyčemi.