Pak ale převzali domácí taktovku utkání a začali se tlačit před branku Litvínova. V 15. minutě pálil z hranice velkého vápna Rulf, ale gólmana Lišku nepřekvapil. V následující minutě zahrávali domácí rohový kop z pravé strany. Schuchardt ho sice nekopl ideálně, ale míč propadl k Pavlu Bartkovi a ten okamžitě střílel. Ani jemu sice střela nesedla, ale míč se doslova prokutával až do sítě. Po vyrovnávací brance se hra uklidnila a další šance přišla až ve 38. minutě. V ní hostující Stejskal přestřelil zcela odkrytou branku. Běžela 41. minuta utkání a v ní se řítil na branku Litvínova osamocený Rulf. Litvínovský Jonáš ho sice zastavil ještě před vápnem, ale nedovoleně rukama a okamžitě inkasoval červenou kartu.

Druhý poločas zahájili domácí náporem a v 51 minutě šli do vedení. Rohový kop Schuchardta si srazil do vlastní sítě autor první branky Vaculík. Za pět minut napálil blažimský Hosnedl ze 30 metrů břevno. Skóre se tak měnilo až v 63. minutě. Hodně aktivní Onuščák utekl po levé straně, naservíroval před branku Ročenovičovi a bylo to 3:1. Třetí branka domácí ukolébala a to byl signál pro oslabený Litvínov, který se začal osmělovat a dostávat před branku. V 74. minutě musel po střele Vintra zasahovat Weitz, který vytáhl střelu litvínovského hráče nad břevno. Ani to domácí neprobudilo a tak přišel trest. Načechraný centr do vápna proměnil Vintr v kontaktní gól. Brankovou pojistku dali domácí šest minut před koncem. Jeník vysunul do běhu Rulfa, který převzal přihrávku kousek za půlkou, prolétl až před branku a své sólo chladnokrevně zakončil.

„Pro nás nečekané a cenné body. Nepochopitelně jsme po třetí brance přestali hrát a oslabený Litvínov se vrátil do hry. Naštěstí jsme závěr zvládli,“ komentoval výkon domácích vedoucí mužstva Pavel Bartko.

FK Blažim – FŠ Litvínov 4:2 (1:1)

Branky: 16. P, Bartko, 51. Vaculík vlastní, 63. Ročenovič, 84. Rulf – 7. Vaculík, 77. Vintr. Rozhodčí: Vlašič - Lesák, Prágl, ŽK 0:1, ČK Jonáš ve 41., 50 diváků.

FK Blažim: Weitz – Hosnedl, Filo, P. Bartko, Svoboda – Onuščák, Ročenovič, Schuchardt, Loukota (84. J. Bartko) – Čábelka (68. Jeník), Rulf.

FŠ Litvínov: T. Liška – Hochel, Mai, Vaculík, Bajer – Verner, Stejskal (85. Uhlíř), Vintr, J. Liška – Jonáš, Forman.

Jaroslav Tošner