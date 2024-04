Brná totiž už po třinácti minutách hry šla do dvou brankového vedení, když se ve 12. a ve 13. minutě prosadili Demčenko a Zeman. Za tohoto stavu se šlo v poločase i do kabin.

„Bohužel brzy jsme prohrávali po dvou individuálních chybách. Brná má zkušené mužstvo a dokázala to hned potrestat. Hodili jsme to za hlavu a do druhé půlky udělali personální změny. A to se vyplatilo,“ popisoval asistent mosteckého trenéra Jiří Lovíšek.

Dlouho se hrálo bez branek a pak se Most nadechl k nebývalé jízdě – v 75. minutě snížil Smitka, o dvě minuty později srovnal Hopi a minutu nato stejný hráč dostal hosty do vedení. V první minutě nastavení pak dával čtvrtou branku baníkovců Kavický. Hotovo! Na tenhle kulomet nenašli domácí štít.

„Pomalu jsme se do toho dostali a v závěru zápasu už jsme byli jasně lepší. V prvním poločase nás trápila přechodová fáze, v tom druhém se to hodně zlepšilo. Je to příjemné nabuzení před středečním pohárem, kde bychom chtěli letos dojít dále než v předchozích letech,“ plánuje Lovíšek.

Krajský pohár se ve středu 24. dubna hraje na Souši a juniorka Mostu tady od 18.00 hodin vyzve mužstvo Modlan, tedy posledního vítěze poháru z roku 2023.