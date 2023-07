„Je to naše první sezona v I. B třídě, i když spousta kluků, které máme v týmu, tak tuto soutěž už hrála. Myslím, že sezona pro nás není úplně špatná, vyvíjela se dobře, akorát jsme naráželi na stejnou věc jako v okresním přeboru. Týmy se na nás připravují jinak než na ostatní soupeře,“ všiml si litvínovský kanonýr Jakub Liška a dokončil myšlenku:

„Týmy ze spodku tabulky jako třeba Blažim se na nás vyhecují, dají jednoho góla, zavřou to a nepustí nás tam celý zápas. Přijde mi to v tomhle stejné jako v okresním přeboru. V této soutěži je ale více fotbalových typů v jednotlivých klubech,“ dodal Liška, gólová hrozba litvínovské sestavy.

Poslední duel sezony a regionální derby: Litvínov - Meziboří 1:2.Zdroj: Deník/Edvard D. Beneš

V další sezoně už budou mostečtí fanoušci hltat pouze jedno regionální derby a to Litvínova s Mezibořím. Obrnice jako klub skončily a Mostecko má v této soutěži zastoupení jen v podobě těchto dvou klubů. Po sezoně už tomu tak ale být nemusí, protože Litvínovští myslí na postup.

„Myslím, že sezona dobrá. Kdybychom chtěli myslet výše, tak využijeme i mladé kluky. Ještě jsme je do dospělého fotbalu nechtěli tahat. V příští sezoně už se ale popereme o postup. Přijdou nám do týmu dorostenci, nechtěl jsem je ještě využívat, měli svou soutěž. Budeme se pak s nimi chtít prezentovat trošku náročnějším fotbalem a uvidíme, jak to půjde. Budeme se chtít rvát o postup,“ řekl jasně litvínovský kouč Tomáš Gergel.