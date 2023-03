Tam se hattrickem blýskl Michal Frank, který není tradičním místním snajprem. „Nebyly to lehké zápasy, ale my jsme ukázali, že jsme na vršku tabulky a chtěli jsme to potvrdit. Soupeři v druhé půli došly síly a my jsme toho dokázali využít,“ usmíval se Michal Frank, kterého bylo všude plno. Hattrickem byl k soupeři ještě milosrdný.

„Měl jsem možná čtyři až pět gólových šancí, ale využil jsem díky týmu tři. Kluci mi hodně pomohli. Cítím se v pohodě a snad to takhle bude celou sezonu a když mi tam padne i ten gól, tak budu jen rád. V první části jsem se střelecky moc neprosadil, ale ani gólovou metu si žádnou nedávám. Pro mne je důležité, aby vůbec tým dával góly a co nejvíce bodů šlo na naše konto,“ je skromný Frank.

Ziskem „odložených“ šesti bodů se mezibořští kluci udrželi v bojích o čelo soutěže, kde jsou lídrem Strupčice se ziskem 41 bodů, druhé Chlumčany, které mají bodů 40 a třetí Meziboří jich posbíralo 36. Jaro tak slibuje zajímavou zápletku a naháněnou.

„My určitě chceme pokračovat tak, jak jsme skončili a hrát na vrcholu tabulky. Doufám, že se nám to bude dařit. Přeju si aby se dařilo celému týmu a drželo nám hlavně zdraví,“ klepe na dřevo Michal Frank, kterého v sobotu čeká s týmem šichta u nováčka z Novosedlic.