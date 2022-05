I díky ní zvládly Hostovice ústecké derby o záchranu a z Chabařovic vezou výhru 2:0. „Domácí nám chtěli vrátit porážku z televizního podzimního utkání, my jsme ale zvolili trochu odlišnou taktiku. Nechci použít úplně slovo antifotbal, ale hráli jsme hodně defenzivně, což nám nakonec vyšlo,“ líčil vedoucí Hostovic Roman Löffler. „Neměli jsme brankáře, takže jsme museli oslovit Tomáše Hlatkého, který neváhal ani vteřinu. I obrana cítila, že mu musí pomoct, takže šlapala úplně jinak, než v uplynulých zápasech, a rázem je z toho naše první čisté konto v sezóně,“ pochvaloval si dále. „Jsou to pro nás důležité tři body v boji o záchranu,“ nezastíral.

To v Chabařovicích logicky tak veselo nebylo. Slovan zůstává nadále třetí od konce. „Zápas se hodnotí velmi špatně. Myslím, že jsme odehráli dobré utkání, ale se špatným koncem pro nás. Celý zápas jsme byli lepší, ale zradila nás koncovka, naopak soupeř své šance využil na sto procent, a proto vyhrál. Klukům nemůžu nic vytknout, makali, bojovali, ale v koncovce jsme byli prostě jaloví,“ klopil oči po „zápase o šest bodů“ trenér Chabařovic Aleš Miltner.

Důležité dva body vydolovalo z nepříznivě se vyvíjejícího mače béčko Roudnice. To hostilo, rovněž v boji o záchranu, předposlední Unčín, s nímž téměř celý zápas prohrávalo 0:1. Trn z paty vytrhl domácím až v 90. minutě Grepl, Roudničtí pak zvládli i penaltový rozstřel. „Vzhledem k postavení v tabulce pro obě mužstva velice důležité utkání se šťastným koncem pro nás. Prohrávali jsme od 10. minuty, kdy jsme si nepohlídali hlavičkujícího hráče. Potom se hosté stáhli do obrany a pro nás bylo velice obtížné ohrozit soupeřovu branku. Navíc neustále polehávali a zdržovali, takže jsme si nedokázali vytvořit souvislejší tlak. Vyrovnali jsme v nastavení druhé půlky a urvali druhý bod v penaltovém rozstřelu. Díky všem klukům za nasazení a vůli, doufám, že nás tohle vítězství nakopne do dalších zápasů,“ radoval se lodivod vítězů Bedřich Matoušek.

Další výhru mají Dobkovice,které vyhrály nervózní utkání v Chlumci (4:2) a drží třetí místo za děčínským Juniorem, který v derby přejel oslabený Union 12:1.

„Podle mě jsme vyhráli zaslouženě. Domácí hrozili pouze ze standardních situacích. Poločas byl vyrovnaný jenom kvůli tomu, že jsme nedali naše šance. Naštěstí jsme to po poločase zlomili,“ řekl Zdeněk Štol, kouč Dobkovic. Ten byl v nervózním závěru společně a Jaroslavem Dyrynkem, vyloučen.

„Bohužel ve druhém poločas předváděli rozhodčí naprostou tragédii. Hlavně jeden z pomezních. Na hřišti tak vznikaly osobní souboje, vše vygradovalo závěrečnou potyčkou, kde tekla i krev. Totálně mě dostalo, že červenou tak dostal jenom náš hráč, navíc pomezní tam hrozil fanouškům, že se s nimi popere. Byl to vlastně takový nechutný závěr, který ale způsobil právě velmi špatný výkon rozhodčích,“ dodal Štol, který včera slavil narozeniny.

SKUPINA B

Nové Sedlo, Podbořany i Strupčice, které nasázely i díky pěti trefám Petra Nového v Obrnicích celkem sedm branek, dál vládnou v I. B třídě ve skupině B. Všechny tři zmiňované kluby zápasy 25. kola zvládly a okupují přední příčky. Z top kvarteta zaváhalo jen Meziboří, které nestačilo na slušně hrající Vroutek.

Nic nového není ani na opačném pólu tabulky. Krásný Dvůr dostal devět branek na hřišti Sokola Březno, hned o čtyři z nich se postaral Martin Pliska.

Nové Sedlo dál drží na čele tabulky devítibodový náskok, roli favorita potvrdilo před stovkou diváků i v domácím utkání s Údlicemi, porazilo je 4:1.

„Jsem rád, že jsme se vrátili na vítěznou vlnu a držíme se na ni. Udělali jsme další krok za postupem, jdme zápas od zápasu.“ řekl předseda lídra tabulky Jakub Černý.

V závěsu se vytrvale drží Podbořany. Díky brance Aleše Jančíka v 27. minutě vyhrály 1:0 v Ohníči. Domácí hráli už od 11. minuty bez vyloučeného Pavla Raka, ten dostál hned červenou kartu.

FOTO: Pivečko a porážka Spořic. V Mojžíři se diváci bavili

„Opět jsme byli v improvizované sestavě, musel jsem hrát i já 70 minut, takhle jsme dopadli, nějak jsem se tam plácal. Od začátku jsem nastoupil po více než deseti letech… Vyloučení nám pomohlo, bylo to po faulu na unikajícího hráče. I domácí ale měli dvě tři šance, nás naštěstí po nedůslednostech podržel gólman. My jsme naopak trefili tyč. Závěr byl dost nervózní, hrál se otevřený fotbal bez obran, ale už jsme to vedení udrželi,“ prohlásil hrající šéf podbořanského Tatranu Milan Kareš.

Dokonce dvě vyloučení byla k vydění v Kopistech. Na hřiště předposledního celku si pro 2:1 po penaltách (8:7) přijel Duchcov. „Bylo to utrápené vítězství. I v naší sestavě bez osmi lidí, jsme měli vyhrát v základní hrací době. Rozhodovaly až pokutové kopy, ty nám jdou,“ hodnotil duel trenér vítězů František Macháček.

„Favority umíme trápit. Myslím, že jsme možná měli i na tři body. Každopádně tenhle zisk bereme. Nebyl to koukatelný fotbal, ale spíš účelný,“ řekl kopistský trenér Miroslav Suttner.

Už v sobotu jeho tým přivítá vedoucí Nové Sedlo. „Pokud bychom byli kompletní, tak věřím, že je porazíme, ale za dané situace uvidíme, jak to dopadne. Ty problémy se sestavou jsou velké, ukáže se, jak na tom jsme,“ dodal k následnému dění trenér Duchcova.