Soupeři mosteckým hráčkám byly týmy Blanenska, Brna, Olomouce a Prahy. A právě tým Staropramen Praha byl prvním soupeřem Severočešek. Toto utkání hrané stejně jako zbytek turnaje na 2x15 minut skončilo v malém fotbale velmi výjimečným výsledkem 0:0.

V druhém zápase se mostecké hráčky postavily ženám hrajícím za tým Olomouc Mighty Ducks. Toto střetnutí již nabídlo větší porci gólů. Most šel do vedení 2:0, když se prosadily kapitánka Štěpánka Lukešová a Jana Libovická. Následně Olomouc korigovala na 1:2 ze svého pohledu, ale mostecké reprezentantky dokázaly ještě před koncem poločasu opět odskočit na dvougólový rozdíl. Přesně mířila Markéta Tóthová. V polovině utkání tak Most vedl pohodlně 3:1. Bohužel toto své vedení nakonec mostecké ženy neudržely a během dvouminutového zaváhání ke konci zápasu dovolily Olomouci vyrovnat na konečných 3:3.

Most tak měl na svém kontě po úvodních dvou zápasech dvě remízy a vyhlížel utkání proti Blanensku. To pro sebe nakonec mostecké hráčky získaly jasně v poměru 5:2 (poločas 1:0). Most své vedení postupně navyšoval až na 4:0. Pak sice dovolil blanenským útočnicím korigovat na 4:2, ale poslední slovo měly opět barvy Mostu. V tomto utkání se hattrickem blýskla Markéta Tóthová, ke které se přidala dvougólová Jana Libovická.

Celý kvalifikační turnaj zakončily Severočešky střetnutím s do té doby stoprocentním Brnem. Vývoj v tabulce říkal, že pouze výhra s tímto silným týmem by mostecké zástupkyně posunula v konečné tabulce mezi první dva týmy a tím pádem do letošního Superfinále. A je třeba uvést, že ze všech ostatních týmů to byly mostecké ženy, kdo byl výhře nad Brnem nejblíže. Dokonce šly v utkání do vedení, když přesně pálila Jana Libovická. Skóre 1:0 pro Most svítilo na ukazateli ještě v poločase. Bohužel ve druhé půli se Brno dokázalo dvakrát prosadit a přeci jen nakonec ono bralo nejtěsnější možnou výhru.

Most tak skončil v pětičlenné kvalifikační skupině s pěti body těsně za druhou Prahou a na letošní Superfinále se tedy jeho ženy nepodívají.

Přesto však mostecké hráčky zanechaly v Pardubicích velmi dobrý dojem podtržený dvěma čtyřgólovými představeními Jany Libovické a Markéty Tóthové, což je v konečném pořadí nejlepších střelkyň řadí jen o jeden zásah na dělené druhé místo.

Mosteckým ženám je třeba pogratulovat k úspěšnému vystoupení a popřát hodně štěstí v dalším ročníku tohoto kvalifikačního turnaje.