To v Brné panovala spokojenost. „Sice nás trochu zaskočil brzký gól na 1:0, pak jsme prohrávali ještě jednou, ale od stavu 2:2 už to byla naše dominance, kterou jsme potvrdili i pěknými góly. Čekali jsme těžké utkání, což se potvrdilo, ale jsme rádi, že jsme zase o kousek blíž vítězství v soutěži,“ řekl sportovní manažer Brné Martin Vrtiška.

Zápas zmiňované mostecké juniorky s Jiřetínem rozhodla až poslední minuta zápasu, když se prosadil domácí Alex Cerman. „Bylo to typické remízové utkání, ale nakonec se tedy štěstí přiklonilo na naší stranu a samozřejmě jsme za tři domácí body rádi. Umístění v tabulce? Hezky se na to kouká,“ usmíval se mostecký kouč Stanislav Hofmann po hubeném vítězství.

Jistotu záchrany si chtěly zajistit Jílové i Neštěmice. Nakonec se to povedlo domácím, kteří v závěru urvali těsnou výhru 1:0 a získali tak matematickou jistotu setrvání v soutěži. „Body jsou důležité. Budu se opakovat, ale opět nám chybělo několik hráčů základní sestavy. Nebyl Příhonský, Just, Šalda. Na hře to bylo znát. Vázla nám kombinace, soupeř nás víceméně přehrával. Vlastně jsme s tím nemohli nic dělat. Soustředili jsme se na pevnou obranu a brejkové situace. Nic jiného jsme vymýšlet nemohli. Jeden brejk nám vyšel, utekl tam Kuba Kolář a rozhodl. Takže výsledek super, předvedená hra nic moc. Ale jsme už zachráněni, takže máme klid. Těžko říct, s kým budeme soutěž dohrávat, těch zraněných je opravdu hodně,“ vysvětloval Ondřej Barilla, kouč Jílového.

„První poločas byl vyrovnanější, ačkoliv jsme měli více ze hry, ale ani jeden tým si nevypracoval žádnou vážnější šanci. Do druhé půle jsme to trochu změnili, díky čemuž jsme soupeře přehrávali, jenže jsme udělali hrubou chybu, na kterou se ještě musím podívat na videu, a domácí šli najednou sami na bránu. Ačkoliv jsem kluky upozorňoval, že Jílové dává góly v závěru, stejně inkasujeme,“ kroutil hlavou trenér Neštěmic Jan Deutsch. „Hráli jsme jen po vápno soupeře a bohužel jsme ho ničím nepřekvapilo. Je to trochu smolná prohra, ale když nedáme gól, nemůžeme vyhrát. Každopádně 0:0 by bylo možná spravedlivější, tím spíš, že bod by nám stačil k záchraně,“ dodal.

Těžkou šichtu měli fotbalisté Kadaně na půdě ústecké juniorky, která si se zkušeným sokem poradila 3:1. „Prospali jsme začátek zápasu. Mladí ústečtí kluci jsou běhaví, dynamičtí a to nám trochu dělalo problémy. Nicméně jsme dokázali snížit na 1:2, ale hned minutu poté se domácí zase dostali na dvoubrankový rozdíl a na to už jsme bohužel odpovědět nedokázali, i když v závěru si myslím, že jsme měli více ze hry,“ řekl kadaňský trenér Jiří Hořínek.

„Rozhodly hned úvodní minuty, ve kterých se nám podařily dvě hezké akce z křídelních prostorů, dali jsme z nich dva góly. Pak jsme se snažili už jen hru kontrolovat, což se nám podle mě dařilo. Na hlavním hřišti nám to do teď moc nešlapalo, tak jsem rád, že to tenhle zápas vyšlo a máme důležité tři body,“ cenil si výhry zkušený ústecký fotbalista Jakub Seidl. Ten také zhodnotil jaro ústeckého béčka. „Hodnotím ho pozitivně, protože těch bodů jsme ani o moc víc udělat nemohli. Byly zápasy, které jsme prohráli nebo vyhráli, i když se nedařilo, ale nemohli jsme čekat, že celé jaro projedeme bez ztráty. Teď máme těžký los, tak doufám, že nějaké body ještě přidáme a soutěž zachráníme. Hlavně pro mladé kluky by to byla dobrá zkušenost, od které bychom se mohli na podzim dál odrazit.“