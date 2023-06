Nejprestižnější mužská kategorie Superligy malého fotbalu uzavírala jako její výkladní skříň celodenní program Superfinále a lepší vyvrcholení si snad ani nešlo představit. Nervydrásající drama v Podještědském sportovním areálu v Českému Dubu vyhrál Most, který porazil Partyzan Příbram 4:3 až po penaltovém rozstřelu.

Mostecká titulová radost. | Foto: Superliga malé kopané

Zkušenější hráči Mostu vedli ve finále od 26. minuty po brance Jakuba Poláka a tři minuty před koncem ještě navýšil vedení severočeský kapitán a brankář Ondřej Bíro. Jenže nadšeně bojující Příbram v rozmezí pouhé minuty poslala utkání do prodloužení, když se prosadili Jiří Junek a Martin Melichar.

V prodloužení Partyzan vedl po brance Ondřeje Drašnara, jenže hned za minutu srovnal nejproduktivnější hráč Superligy malého fotbalu Denis Laňka. O vítězi tak rozhodla až střelba ze značky pokutového kopu. Dlouho se exekutoři na obou stranách trefovali úspěšně, než zaváhal příbramský hráč. Nabídnutou šanci Most využil, o titulu rozhodl proměněnou penaltou druhý gólman Severočechů Václav Šlégr.

Most tak jako teprve třetí celek v historii celostátní soutěže po Praze a Brnu vybojoval mistrovský titul. „Jsme s trenérem Vojtou Bendou nadšeni, že jsme to konečně dokázali. Jsme u mosteckého týmu od počátku a vždy jsme věřili, že na to kluci mají. Bohužel ale vždy něco málo chybělo. Až letos vše zaklaplo. Sezona měla na drobná zaváhání snový průběh. Na klucích bylo vidět, jak jsou hladoví po úspěchu a jak si za ním jdou. Celá lavička neustále žila, hráči se podporovali a titul jsme si opravdu zasloužili,“ radoval vedoucí mosteckého výběru Aleš Janeček.

Ovšem Partyzan se ukázal jako rovnocenný protivník. „Určitě se zaslouží ocenit našeho finálového soupeře, který svou kvalitou přispěl k tomu, že se v Superfinále servírovala tato reklama na malý fotbal. Musím říct, že nás svou mírou nasazení a bojovnosti až zaskočili a je jen škoda, že titul nemohou mít oba týmy,“ vzkázal Janeček.

Mostečtí hráči získali také individuální ocenění, Denis Laňka byl vyhodnocen jako nejlepší hráč superligové sezony a Ondřej Bíro jako nejlepší hráč Superfinále.

Třetí příčku v mužské Superlize malého fotbalu vybojovala Jihlava Miners, která zdolala Olomouc Mighty Ducks 8:3.

Finále: Partyzan Příbram – Most 3:4 po penaltovém rozstřelu (2:2, 1:1p)

Branky a nahrávky: 60. J. Junek, 61. Melichar, 62. Drašnar (J. Junek) – 26. Polák (Doleček), 57. Bíro, 63. Laňka, rozhodující penalta Šlégr. Rozhodčí: Sýkora – Tomiga. ŽK: J. Junek, Čížek, Sirotek, Drašnar, Malý – Laňka. ČK: 58. Sirotek – 58. Popelka.

Partyzan Příbram: Martin Melichar – Pavel Bašík, Martin Kuška, Daniel Hájek, Ondřej Beran, Jiří Junek (C), Petr Sirotek, Patrik Junek, David Malý, Lukáš Dráb, Matěj Bálek, Ondřej Drašnar, Miroslav Čížek, Josef Čížek.

Most: Ondřej Bíro (C) (Václav Šlégr) – Jiří Formánek, Daniel Klíma, Jakub Polák, Tomáš Zetka, Matěj Koudelka, Daniil Doleček, Daniel Kasal, Lukáš Krok, Vít Popelka, Denis Laňka, Antonín Harzer, Pavel Exner.

O 3. místo: Olomouc Mighty Ducks – Jihlava Miners 3:8 (0:2)

Branky a nahrávky: 31. Kaďorek (penalta), 41. Mirvald (Waclawik), 54. Kaďorek (Mirvald) – 17. Brtnický (Svoboda), 19. Míča (Votoupal), 36. Míča (Kubica), 37. Svoboda (Míča), 50. Brtnický (Svoboda), 52. Svoboda, 55. Mazel (Míča), 59. Trojánek (Míča). Rozhodčí: Šik – Havel. ŽK: Prokeš, Trojánek (oba Jihlava)