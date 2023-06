Ani na venkovním hřišti neubrali ze své nátlakové hry a po výhře 7:2 v Olomouci se hráči Mostu stali prvními účastníky finálové bitvy aktuálního ročníku Superligy malého fotbalu. V Superfinále se proti nim postaví Partyzan Příbram, který doma ve druhém semifinále porazil Jihlavu Miners 5:2.

Most nastřílel Olomouci sedmičku a je v Superfinále ligy malého fotbalu. | Foto: Petr Jureček

Most přitom na Hané od čtvrté minuty prohrával po brance Michala Galuse, jenže v osmé minutě srovnal Pavel Exner a do poločasové přestávky přidali hosté další čtyři trefy. „Na začátku šel soupeř do vedení 1:0, ale jak jsme srovnali na 1:1, tak jsme asi věděli, že už to bude v naší režii a navyšovali jsme skóre. Pohodové utkání to však od úvodu nebylo,“ upozornil mostecký záložník Filip Gedeon.

Fotbalisté Mighty Ducks po úvodní semifinálové prohře 2:8 potřebovali zabrat, jenže v prvním poločase nestíhali. „Vůbec jsme nehráli, co jsme měli, bylo to takové ospalé. Nenapadali jsme, Mostečtí si dělali, co chtěli, hráli skvělý fotbal. Druhou půlku jsme skoro celou hráli power play bez gólmana a přehrávali jsme je. Myslím, že kdybychom tak hráli od začátku, možná nám to i vyšlo,“ uvažoval olomoucký záložník Petr Mirvald.

Hostí přitom přijeli bez vykartovaného Denise Laňky, neproduktivnějšího hráče soutěže. Přesto se po Exnerovi v prvním poločase prosadili ještě Daniel Klíma, Daniil Doleček a dvakrát Gedeon. „Jeli jsme do Olomouce sebevědomě. Kádr, co se teď v Mostě sešel, je asi jeden z nejsilnějších, který tady kdy byl. Myslím, že proti žádnému soupeři se nemusíme bát,“ podotkl Gedeon.

Zlatý hattrick! Bývalí baníkovci potřetí v řadě ovládli turnaj v Německu

Minutu po přestávce zvýšil na 6:1 pro Most Doleček, domácí už jen snížili zásluhou Adama Novotného. „Hosté byli nabuzení už na začátku, my jsme prostě nebojovali, jak jsme měli. V šatně o poločase jsme si řekli, že je to malý fotbal a když nám dali pět branek před přestávkou, můžeme je dát taky. S tím jsme do toho šli, že se může stát cokoli. Máme už tak úspěšnou sezonu, že jsme neměli co ztratit, chtěli jsme utkání aspoň důstojně odehrát,“ líčil Mirvald.

Mostecký triumf pečetil třetí brankou v utkání Gedeon. „Moc se nestává, abych dal tři góly, ale stalo se,“ usmál se mostecký hráč.

Teď se chystá se svými spoluhráči na duel o titul s Partyzanem Příbram, k němuž dojde v sobotu 24. června od osmi hodin večer při Superfinále v Českém Dubu. „Bude to samozřejmě těžší zápas, bude v televizi, asi tam přijde víc lidí. Nevím, jak jsou ostatní kluci zvyklí na hodně diváků, ale u většiny to bude v pohodě. Kdy jindy by měl Most získat první titul než teď?“ ptal se Gedeon.

Kotelníci Baníku Most: Hrát o záchranu? Asi lepší jak nudné desáté místo

Olomouc Mighty Ducks se v utkání o třetí místo střetne při Superfinále od čtyř hodin odpoledne s Jihlavou Miners. „Každý už se z prohry vzpamatoval a soustředíme se na Český Dub. Rozhodně vidíme pozitivně, kam se olomoucký malý fotbal posunul. Vyhráli jsme východní skupinu, už to je úspěch,“ doplnil Mirvald.

Olomouc Mighty Ducks – Most 2:7 (1:5)

Branky a nahrávky: 4. Galus (Novotný), 46. Novotný (Mirvald) – 8. Exner (Kasal), 11. Klíma, 15. Doleček (Exner), 18. Gedeon (Doleček), 23. Gedeon (Exner), 31. Doleček (Kasal), 48. Gedeon (Exner). Rozhodčí: Pfeifer – Terber. ŽK: Hegr, Mirvald, Kmínek – Exner, Gedeon, Kasal.

Olomouc Mighty Ducks: Marek Kalina (Jan Kvapil) – Tomáš Janotka, Václav Látal, Ondřej Buček, Michal Galus, Vojtěch Pazdera, Adam Novotný, Lukáš Kaďorek (C), Patrik Hořava, Jan Šuba, Petr Mirvald, Filip Kmínek, Vilém Waclawik, Lukáš Vychodil, Jakub Hegr.

Most: Ondřej Bíro (C) – Jiří Formánek, Filip Gedeon, Daniel Klíma, Jakub Polák, Tomáš Zetka, Daniil Doleček, Daniel Kasal, Václav Šlégr, Vít Popelka, Antonín Harzer, Pavel Exner.