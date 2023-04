„Těšili jsme konečně na domácí půdu. Hned v úvodu nám pomohly dvě rychlé branky, které tým dostaly do pohody, kluci pak hráli úplně v klidu a uvolněně,“ kvitoval vedení 2:0 v 11. minutě sportovní manažer Brné Martin Vrtiška. „Samozřejmě nás trochu mrzí obdržená branka, protože byla z penalty, ale poločasový náskok 4:1 mluví za vše. Po změně stran to vypadalo, že kluci jsou s výsledkem spokojení a zápas se spíš jen dohrával,“ dodal.

„Zasloužená výhra domácích, v 19. minutě vedli 3:0 a zápas se pak jen dohrával. Oni doma na svém malém hřišti na každého soupeře vlítnou, agresivně napadají, centrují, hrají minimálně prvních dvacet třicet minut aktivně a třebaže jsem na to kluky upozorňoval, tak jsme si to nepohlídali. Soupeři gratuluji, my jsme naopak byli neškodní,“ uvedl žatecký trenér Richard Zelinka.

Pět branek kanonýra Egrta nasměrovaly druhé Srbice k drtivé výhře 8:1 nad posledními Lovosicemi.

Věřím, že lepší umístění pro Litvínov ještě urveme, doufá střelec Jan Jonáš

„Jsme spokojení, že jsme utkání takhle jasně vyhráli. Lovosice asi nemají tak kvalitní mančaft jako my, mají v kádru mladé hráče, a asi i proto se nacházejí tam, kde jsou. Tím je nechci nějak zatracovat nebo podceňovat, ale na druhou stranu ani nechci naší výhru přeceňovat. Jsem rád, že to kluci nepodcenili a že jsme utkání vyhráli v klidu,“ konstatoval spokojený srbický trenér Martin Luger.

K tomu se asi nedá nic moc říct, výsledek mluví sám za všechno. Musíme na to rychle zapomenout a moc se v tom nepatlat,“ pokrčil rameny trenér Lovosic Roman Podrazil, jehož celek se na jaře zatím trápí.

Fotbalisté Jílového opět potvrdili, že na favority umí zahrát. Doma porazili třetí Most Souš B 2:1 po penaltách.

„Vzhledem k průběhu musím být spokojený. Most je silným a kvalitním soupeřem, u nás to na relativně těžkém terénu jasně ukázal. Po většinu zápasu byl lepším týmem. My jsme to zase dobře zvládli v obranné činnosti. Hosté sice měli výrazný tlak, větší šance jsme paradoxně měli my. Velká škoda, že druhou branku nepřidal Emil Mikula, který tam byl dva metry od prázdné branky. Přesto výsledek a dva body určitě beru,“ usmál se Ondřej Barilla, kouč Jílového.

FOTO: Polerady překvapivě zaváhaly, Suché se vyhouplo na druhou příčku

„Tušil jsem, že nás Jílové prověří a přesně se to naplnilo. Nebyl to snadný zápas, ale to v letošní sezoně není žádný. Udrželi jsme ovšem třetí místo v tabulce. Jaro chceme zvládnout bodově i výsledkově. Chceme také ukazovat dobrou hru, abychom mohli mladé kluky zase někam posouvat dál, nejlépe do našeho A mužstva. Máme výrazné talenty, na těch chceme pracovat,“ hodnotil utkání Stanislav Hofmann, trenér FK Baník Most-Souš B.

Chomutovské derby se hrálo v Černovicích, kde o záchranu hrající domácí nováček podlehl Kadani 1:2. Tatran drží čtvrté místo.

„Máme teď za sebou černou sérii, kdy jsme vypadli v týdnu z poháru a bohužel jsme nedokázali bodovat ani ve víkendovém zápase s Kadaní. Na jednu branku my doma vyhrát bohužel neumíme. Také jsme se dokázali v zápase prosadit až pozdě. Kadani zbývalo více sil,“ pokrčil rameny Martin Boček, kouč Černovic.

„Konečně se nám podařilo nastřílet góly v pravý čas, což nám v minulých zápasech nešlo. Máme tři body, v tomhle směru spokojenost, ale bohužel také z tohoto zápasu tři zraněné hráče. Bylo to místní derby, takže se vším všudy a trošku tvrdší. Věřím, že se nám bude dařit i v dalších zápasech,“ řekl Jiří Hořínek, kadaňský trenér.