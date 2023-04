„Ano, je to pravda, odhlašujeme se z I.A třídy,“ potvrdil v sobotu večer Deníku Ladislav Michalec, šéf klubu. „Odhlásilo se to, spousta hráčů už je pryč. Já jsem se domluvil s ústeckým béčkem, které hraje krajský přebor. Uvidíme, třeba se to v Modré ještě obnoví,“ pravil Milan Matějka, brankář Modré.

Důvody konce týmu dospělých? Je jich několik. Problémy s hráči, ale také zdravotní stav vedení fotbalového klubu. „Zdeněk Meduna je nemocný, Jirka Šmíd leží v rumburské nemocnici. Já mám silnou cukrovku. Zbyl tady Ábel, ale ten má problémy jiného rázu. A taky Tomáš Fejfar, který je účetní a sekretář mládeže,“ prozradil Michalec.

Ten se s hráči sešel už po domácím výprasku od Ledvic. „Kluky jsem pozval do restaurace a řešili jsme, co dál. Sami uznali, že nás je málo. Bodů máme tolik, že nemůžeme postoupit, ani sestoupit. Bohužel, cizinci tady zase dělali problémy, na ně není vůbec spolehnutí. Do ústeckého béčka jdou na hostování Vaněk s Matějkou. Jahodář odešel do děčínského Junioru, Stožický přestoupil na Střekov. Drtivá většina hráčů slíbila, že by se vrátila,“ konstatoval.

Opět sázka na cizince! Peníze dávám naposledy, hlásí Michalec

Co bude s Modrou dál? Fotbal tam rozhodně nekončí. „Pozor, klub stále pokračuje. Mládež stále hraje, náš areál funguje. Jasně říkám, že od nové sezony bude tým dospělých opět fungovat. Otázkou je, v jaké soutěží. Možností je několik,“ zdůraznil zkušený fotbalový funkcionář.

Jedno by mělo být jisté. V I.A třídě by Modrá hrát neměla. „Jsme předběžně domluvení s Krupkou, že bychom od ní vzali krajský přebor. Má problémy, některé hráče pustila do jiných klubů. Navíc mám informace, že ještě jeden tým z krajského přeboru má finanční problémy. Celkově je situace ve fotbale špatná, krizi prožívá daleko více mančaftů. Pokud by se to nepodařilo, tak bychom museli hrát I.B třídu. Uvidíme. Ale opět říkám, že fotbal tady nekončí. Peníze v Modré nejsou problém. Sice bych už šel do fotbalové důchodu, otevřel si jedno plzeňské, opřel se o zábradlí a fotbal si užíval jako divák. Ale pokud bych skončil, skončí i Modrá. A to nechci,“ pokýval hlavou.

Ať už fotbalový klub v Modré nesnášíte, nebo naopak máte rádi, bude po zbytek sezony prostě chybět. „Volali mi bývalí hráči a strašně je mrzelo, že teď končíme. Ale samozřejmě jsou někteří, kteří to uvítají. Sotva se to rozneslo, hned mi všichni volali a ptali se po hráčích,“ dodal na závěr.

Dosavadní výsledky Modré byly anulovány. „Vydělaly“ na tom tak týmy, které s ní nebodovaly.