Metodu start cíl použili kluci ze ZŠ Okružní v Mostě při letošním kvalifkačním turnaji McDonald´s Cupu na Souši. Od prvního kola nadělovali často i dvouciferné výsledky a jasně ovládli okresní finále.

McDonald´s Cup na stadionu v Souši. | Foto: FK Baník Most-Souš

McDonald´s pořádá ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů již 24. ročník slavného turnaje škol. Hraje se ve dvou věkových kategoriích, mladší (1.-3. třídy) a starší (4. a 5. třídy). Tu prvně jmenovanou dnes ovládla poprvé v historii ZŠ Okružní z Mostu.

Sestava úspěšných borců ve svém středu skrývala i borce našeho fotbalového klubu, kterým gratulujeme k postupu a budeme držet palce i při krajském finále v areálu FK Teplice ve středu 17. května. Za vítěznou ZŠ Okružní nastoupili například Tobiáš Hrdlička, Samuel Sivák, Bao Tran, Jan Sloup, Matyáš Veverka nebo Martin Hakl. Hned v prvním zápase vyprovodili ZŠ Horní Jiřetín debalkem 13:2 a v dobré náladě pokračovali i proti 10. ZŠ Zdeňka Štěpánka, ZŠ Zlatnické, ZŠ Václava Talicha. Jenom v základní skupině nastříleli 47 branek. V semifinále přešli přes ZŠ Meziboří a ve finále zdolali i favorita turnaje a loňského vítěze ZŠ Jakuba Arbesa.

Krajské finále je na programu ve středu 17. května v Teplicích v areálu stadionu Na Stínaldech. Svůj kvalifikační turnaje bude hrát ještě kategorie starších, tedy 4. a 5. třídy, které nastoupí za týden ve čtvrtek 4. května opět na Souši.

Konečné umístění okresního finále Most, 27.4.2023 (kategorie A, mladší):

1. ZŠ Okružní, Most

2. ZŠ Jakuba Arbesa, Most

3. ZŠ Zdeňka Štěpánka, Most

4. ZŠ Meziboří

5. ZŠ Horní Jiřětín

6. ZŠ U Stadionu, Most

7. ZŠ Zlatnická, Most

8. ZŠ Hora Svaté Kateřiny

9. ZŠ Václava Talicha, Most

10. ZŠ Litvínov - Hamr (účast odřekla)

Jan Skýpala