Zážitek na celý život a navíc skvělá vizitka mosteckého Baníku. Žáci kategorie U14 o víkendu absolvovali nabitý turnaj v polské Wroclawi. Tady se například střetli s anglickým FC Watford. V konkurenci dvaceti týmů vybojoval Most parádní čtvrté místo!

Fotbalisté FK Baník Most-Souš kategorie U14 na turnaji v polské Wroclawi. | Foto: FK Baník Most-Souš

V Polsku se hrálo celý víkend. Pro mostecké kluky šlo o parádní přípravu do soutěže. Svou skupinu vyhráli, když v ní zaznamenali tři vítězství a jednu remízu – postupně si Mostečané poradili s litevským Vilniusem 4:1, Olympicem Wroclaw 1:0, Wartu Miedzychod složili dokonce kanárem 6:0 a v zápase o všechno remizovali 0:0 se Slezinem a šli do finálové skupiny. Tam už číhaly silnější kalibry.

Největší zážitek byl pro mostecké borce duel s anglickým Watfordem, který ztratili 1:3. V kontextu mosteckého klubu se jednalo o první souboj s tímto klubem v historii mosteckého Baníku. „Přiznejme, že byli asi nad naše síly, byli lepší, ale získali jsme perfektní zkušenost. Myslím, že kluci takovéto zápasy nehrají každý víkend,“ řekl mostecký kouč Michal Nguyen.

Pak Mostečané padli těsně 0:1 s Akademií Wroclaw a 0:2 s GKS Belchatow, což nakonec rozhodlo o konečném čtvrtém místě. „Ale v zápase jsme nebyli schopni proměnit velký počet šancí. Myslím, že jsme mohli skórovat až šest branek, naproti tomu nás soupeř dvakrát potrestal z brejku,“ mrzelo trenér Nguyena, který chválil i rodiče svých svěřenců. „Musím poděkovat rodičům ročníku 2010, kteří přijeli v hojném počtu. Právě v zápase s Watfordem se ukázala hezká základna fanoušků rodičů našich a anglického Watfordu.“

Co trenéra Mostu však ještě překvapilo? Výška soupeřů. S anglickým Watfordem to bilo do očí. „Většina hráčů měla okolo 1,85 metru, skoro jako já. Myslím, že naši kluci se neztratili, co se týče techniky a pohybové struktury. Přišlo mi však, že většina soupeřů byla mnohem větší,“ všiml si Michal Nguyen.