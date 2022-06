Poslední zápas sezony, váš klub slavil 65 let, výhra 10:0, takže v tomto ohledu asi velká spokojenost, že? Vydařilo se nám to. Jak jste viděli, tak jsme vyhráli 10:0. Bohužel soupeř přijel nekompletní, takže tím to pro nás bylo daleko jednodušší, než kdyby měl plnou sestavu. Naši kluci si to ale užili.

Skončili jste sezonu na čtvrtém místě. Jaká ta sezona byla?

Chtěli jsme hrát letos v popředí tabulky, udělali jsme i pro to důležité posily. Nicméně klobouk dolů před Novým Sedlem (postoupilo do I. A třídy), odehrálo nádhernou sezonu. My jsme na ně opravdu neměli. Byli jsme proti nim daleko horší. Doma nás porazili 3:2, u nich jsme prohráli 3:1. Postup si zaslouží a já jim k tomu gratuluji.

Kde se sezona podle vás zlomila, že už jste nemohli myslet výš, než tam kde jste?Většinou je to o tom, že v těchto B třídách, nebo prostě nižších soutěžích, se méně trénuje. U nás je to markantně znát, protože máme v týmu hromadu směnařů, to znamená, že mohli maximálně jednou týdně na trénink. A kolik jim to ani nevyšlo, protože mají také rodiny. Já na druhou stranu jsme s naším umístěním spokojený. Mysleli jsme výš, ale bereme to.

Povedete Meziboří i v příští sezoně?

Nakonec jsem se dohodl s výborem a hráči, protože jsem chtěl letos končit, což je všeobecně známé, ale nakonec jsem se rozhodl že jednu sezonu ještě tedy dám.