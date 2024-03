„Zimní příprava? Škoda, že nechodí všichni hráči, že tu zimní přípravu absolvuje deset dvanáct hráčů, což je málo. Z toho základního kádru, který máme, tak ve své podstatě vlastně třeba jedna třetina lidí vůbec nechodí. Za mne je to velká škoda, protože v soutěži by se to pak projevilo,“ vyprávěl Petr Spilka pro přípravném duelu s Proboštovem, který jeho svěřenci ztratili 1:6.