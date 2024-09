Baníkovci mají ve své juniorce letos nejmladší kádr v historii klubu a tak se mladí kluci otrkávají v dospělém fotbale a poslední zápasy je to dost bolí.

„Nedaří se, ty výsledky jsou šílené. Ono to ale zase tak nevypadá. Prohráli jsme sice první poločas 0:3, ale druhý poločas si myslím, že jsme začali dobře. Dvacet minut jsme na ně nastoupili, měli jsme dvě tři tutové šance, ale nedali jsme. Pak nás srazily individuální chyby, to je prostě alfa omega všeho,“ řekl po nedělním nezdaru mostecký Michal Nguyen, nejzkušenější hráč mostecké juniorky.

„Samozřejmě máme v týmu mladé kluky, kteří musí získat zkušenosti v dospělém fotbale, což je vlastně úkol juniorky. Nikdo nepřijde do dospělého fotbalu jako hotový hráč. Kluci musí postupně získávat zkušenosti a proti starším a protřelejším soupeřům je to samozřejmě těžké. To chce zkrátka svůj čas,“ vidí Nguyen, který na Baníku trénuje žáčky.

Mladý běhavý tým, jak už o tom Michal Nguyen mluvil, často naráží na zbrklost a horkou hlavu v zakončení. Jak tohle zlomit? „Makat, věřit, trénovat. Tohle je podle mne recept na úspěch,“ nabízí Nguyen, který v minulosti hrál za vietnamskou reprezentaci a v Mostě sbíral také ligové zkušenosti.