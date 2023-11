„Tyhle zápasy měly být za šest bodů a tím by naše místo bylo výše než je teď. Oproti minulé sezoně dotahujeme ale zápasy do tří body. Minulou sezonu jsme hodně ztráceli v remízových zápasech. To se nám nyní nestává,“ těší Jakuba Lišku a pokračuje:

„Bodový kontakt na první až třetí místo je prakticky tři body, což není nedosažitelné. A o to se na jaře popereme. Co se vršku tabulky týká, tak musím říct, že je to opravdu hodně nabité. Příkladně náš souboj s Kláštercem, sice výsledkově vypadá pro nás ne moc dobře, nicméně hra obou mužstev byla dobrá a také fotbalu tam bylo dost,“ vrací se Liška k souboji s lídrem tabulky z Klášterce.

Meziboří? Je to těžké, sleduji je

Druhý zástupce Mostecka v okresní soutěži z Meziboří nemůže být po podzimu spokojený. Klub, který předloni celkově skončil čtvrtý a loni třetí letos zatím strádá. Meziboří zimuje na devátém místě, tedy tam, kde na to není zvyklé.

„Meziboří poslední roky platilo za nejhoršího možného soupeře, ať už venku nebo doma. Hráli důrazně, tvrdě a stříleli hodně gólů. Na podzim jsem se byl podívat na pár jejich zápasů a pokud se jim nesešla základní sestava z toho nejlepšího, co mají, tak ta hra taková jako v minulý sezonách nebyla,“ všiml si Jakub Liška v narážce na soka, který je od Litvínova vzdálený pár kilometrů.

„Možná také Meziboří trošku hřeší na stáří kádru a nedoplňování. Ale ono je to dnes strašně těžké. Mít dvacet lidí v týdnu na dvou trénincích, myslím, že všude tomu je podobně a když se deset dvanáct lidí alespoň jednou nebo dvakrát v týdnu sejde na tréninku, tak je to pro ten tým výhra. Potom se mohou přidat zranění, rázem se ty zápasy lepí a to málokdy vychází podle představ. Každopádně do detailu Meziboří nezkoumám, je to sice takové malé derby mezi námi, ale my to tak v Litvínov nebereme. Soustředíme se na zápas od zápasu než na jednotlivé soupeře,“ uzavírá Liška.