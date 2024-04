Litvínov kosí soupeře a dere se nahoru. Čím to? „Já tam cítím dvě věci. Přijde mi, že jsme jaro začali více týmově semknutý. A tím navážu na druhou věc a to je, že si umíme navzájem vypomoci. Všechny zápasy jara, co jsme měli, byly těžké a my jsme je zlomili tím, že obrana a gólman nás podrželi a my vpředu pak skórovali. Takže za jarními zápasy vidím pevného gólmana a obranu. A poté větší týmovost a semknutost v zápasech,“ řekl Deníku litvínovský kanonýr Jakub Liška.

Postup? To se v Litvínově neřeší. Nikdo neví co bude za týden, nebo za měsíc. Prostě jde se klasicky zápas od zápasu.

„Je to tak. Na zápasy se připravujeme v týdnu tak, abychom i sami věděli s čím můžeme počítat a hlavně s kým můžeme počítat. Jarní fáze se teprve rozběhla, takže není na čase nějaké hodnocení. Nás ty těžcí soupeři ještě čekají a není to jen Klášterec, jsou to i další. Cíl je jasný, zvládat zápasy, kterou jsou před námi a na konci uvidíme, jak bude tabulka vypadat. Mě góly těší, to bych lhal, ale zároveň mám rád partu, která k fotbalu patří a ta si myslím, že je na jaře více vidět,“ dodal Liška.