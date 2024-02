Zkusit útočit na postup? V Litvínově to přes koleno nelámou. Záleží jaká se zrovna sejde sestava.

„Máme to těžké v tom, že máme v týmu šest fotbalových trenérů. Takže záleží v jakém se zrovna sejdeme složení, když se nepřekrývají zápasy, kde zrovna kluci trénují. Samozřejmě, že kdyby se nám povedlo zaútočit na postup, tak se vyšší soutěži bránit nebudeme,“ vysvětluje kouč Tomáš Gergel, který v zimní přípravě pracuje na trénincích s týmem dvakrát týdně.

„Odehráli jsme čtyři přípravné zápasy, teď nás bude čekat pátý se Strupčicemi. Cením si přípravné remízy 3:3 s Dobroměřicemi, které vedou I. A třídu a chválili nás, že na lepší celek v soutěži nenarazili. To mne potěšilo,“ usmívá se Gergel, který bude na jaře pracovat se stejným týmem jako v podzimní části. Změny nejsou, snad jen kosmetické, když vypomůže nějaký mladík z mládeže litvínovského klubu, která je rozvětvená a právě zabere „fotbalovou práci“ některým hráčům A týmu.

Jaro v této soutěži slibuje drama, fotbalové příběhy. Jak už bylo řečeno, tak tři týmy na vršku mají shodně 36 bodů. Litvínov je na 32. Je tak trošku na číhané. „Těžko predikovat, jak bude jaro vypadat, jaká je síla soupeřů. My se snažíme hrát hlavně hezký fotbal, aby se na to dalo koukat. Bereme to, že se scházíme si prostě zahrát,“ uzavírá litvínovský lodivod.