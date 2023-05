„V zápase proti Obrnicím pro nás bylo povinností vyhrát co nejvyšším rozdílem. Neproměnili jsme hodně šancí, ale nakonec jsme byli ve správný čas na správném místě a díky týmové práce jsme ty góly dali. Do Údlic jsme přijeli s tím, že nás to bude bolet a bude to náročné, jak fyzicky, tak i psychicky, ale zase díky práci celého týmu jsme to zvládli a jsme rádi za dva šťastné góly a tři důležité body,“ usmívá se Jakub Forman, v posledních dvou zápasech autor pěti litvínovských branek.