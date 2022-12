„Je to taková spokojenost-nespokojenost. Máme ty nejvyšší cíle, které jsme prezentovali už po postupu z okresu a to bojovat o první příčky a případně o postup do I. A třídy. Ale samozřejmě víme všichni, jak to je vždy po postupu výše, každý se na nás chce vytáhnout a porazit nás a proto každý zápas byl pro nás v tomto ohledu náročný,“ říká Jakub Liška, který například při desetigólové výhře Litvínova proti Vroutku přispěl šesti góly.

„My jsme vlastně prohráli v devadesáti minutách pouze dva zápasy, zbytek proher máme po remízách a to hlavně s týmy, které jsou před námi a tam kdybychom sbírali po třech bodech, tak jsme v tabulce určitě jinde a toho největší škoda, protože v těch zápasech jsme to byli my, kdo podle mě měl více fotbalovosti a více ze hry. Takže to je spíše taková ta kaňka na podzimu,“ přidal svůj pohled litvínovských střelec.

Bylo něco co ho po postupu z okresního přeboru ve vyšší soutěži překvapilo?

„Mě osobně nic asi nepřekvapilo, tuto soutěž jsem již dříve hrával. Rozdíl není nijak obrovský, ale je určitě v kvalitě jednotlivých týmů, kde v každém týmu už působí hráči, kteří ten fotbal prostě umí a většina z nich má ve fotbale něco odkopáno. Takže kvalita těch týmů je lepší a hlavně fotbalovější. V okresu to bylo tak, že se ty mančafty sotva sešly a některé přijely třeba v deseti lidech. Tady je vidět zájem o fotbal,“ dokreslil Jakub Liška.

Litvínov přezimuje na páté příčce. Na vedoucí Strupčice ztrácí dvanáct bodů. „Půjdeme do jara s tím samým jako do podzimu a to bojovat o první příčky. Soupeře už známe a tak víme co čekat. Od soupeřů jsme dostávali pochvaly, že hrajeme nejhezčí fotbal I. B třídy. To je sice lichotivé, ale důležité jsou body a na jaře si ty body budeme muset pohlídat a zbytečně neztrácet a hlavně neztrácet na penaltovém rozstřelu, kde jsme v první polovině podzimu odevzdali hodně druhých bodů, které nám teď chybí pro lepší umístění,“ je jasné Liškovi.