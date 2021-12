Už ve čtvrtfinále překvapivě vypadli Šluknováci, kteří byli naposledy druzí, tentokrát se ale museli spokojit s konečným pátým místem. Naopak na stupně vítězů se probojoval nováček turnaje, mužstvo s názvem Bylo líp.To nejdůležitější ale přišlo až na samotném konci. Kromě úchvatné finálové bitvy, kterou rozhodly až penalty, totiž pořadatelé odhalili i celkový výtěžek letošního ročníku charitativního projektu Góly pro děti. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením (SPMP) získá 93 703 korun, což je druhá nejvyšší částka v devítileté historii projektu.

„Nemám slov. Moc děkujeme hráčům i divákům,“ sdělila po převzetí šeku Ivana Bartušková, předsedkyně SPMP.A poděkovat nezapomněl ani autor projektu a předseda oddílu Lokomotif Pavel Přibyl.

„Rád bych poděkoval všem lidem, kteří se na této skvělé částce podíleli. Od sportovních klubů, které nám věnovaly dresy do listopadové aukce, přes štědré sponzory, až po samotné hráče. Všichni měli lví podíl na tom, že se turnaj mohl i v této složité době uskutečnit, a že jsme mohli alespoň trochu pomoci dětem, které to v životě nemají jednoduché. A to je vlastně naše hlavní myšlenka, pomáhat,“ podotkl.Za devět let existence vynesl projekt zmíněné společnosti už přes 527 tisíc korun a další chtějí pořadatelé přidat v příštím roce. „Za rok nás čeká jubileum a já už nyní slibuji, že to bude grandiózní oslava, která rozhodně bude stát za to,“ řekl na závěr Přibyl.

Lokomotif Cup 2021:

Skupina A: 1. Lokomotif A 9 bodů (18:4), 2. Klimax Bar 6 (10:5), 3. Šluknováci 3 (9:7), 4. Delfíni 0 (3:23). Skupina B: 1. Sebuzín 9 (13:3), 2. Bylo líp 6 (7:3), 3. Lokomotif B 3 (5:7), 4. Stodola 0 (1:13). Čtvrtfinále: Sebuzín – Delfíni 8:1, Klimax Bar – Lokomotif B 2:0, Bylo líp – Šluknováci 6:2, Lokomotif A – Stodola 10:0. Semifinále: Sebuzín – Klimax Bar 2:1, Bylo líp – Lokomotif A 2:3pk. O 3. místo: Klimax Bar – Bylo líp 0:2. Finále: Sebuzín – Lokomotif A 2:1pk. Nejlepší hráč: Michal Sak (Lokomotif A). Nejlepší brankář: Vít Sláma (Sebuzín). Bojovník turnaje: David Rouče (Deflíni).