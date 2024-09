Devětadvacet minut vydržel na hřišti Adam Petržílka a pak po tvrdém střetu se soupeřem musel hřiště opustit na nosítkách s omotanou hlavou. Z nemocnice si pak Petržílka přivezl čtyři stehy. Za hrubý zákrok hostujícího hráče rozhodčí Hes nařídil pokutový kop a ten proměnil mostecký Šimeček. Jen o pár minut později vytahovali baníkovci obvazy podruhé, když po střetu s brankářem Strakou musel být ošetřovaný útočník Jindřich Novotný, ten na rozdíl od Petržílky ale zápas dohrál. Baníkovci opět naráželi na chabou produktivitu, i když jasné šance si vypracovat dokázali.

close info Zdroj: Deník/Václav Veverka zoom_in Fotbalisté Baníku Most podlehli v MOL Cupu Benátkám po penaltách 1:2.

„Prvních dvacet minut byl Most jednoznačně lepší. Tam kdyby to bylo pro domácí 3:0, tak jsme se nemohli ničemu divit. Vůbec jsme nebyli v zápase hlavama. Most byl pohyblivější, agresivnější,“ viděl kouč Benátek Tomáš Staněk. Jenže bohužel baníkovci nedokázali svou herní nadvládu zužitkovat a udeřili až z penalty za zmíněný faul na Petržílku. Celý zápas pak drželi hubený náskok než v nastavené čase přišel poslední roh hostů, míč propadl až ke Kohoutovi a ten nekompromisně propálil brankáře Kolodzieje.

Fotbalisté Benátek slaví v Mostě postup v MOL Cupu. | Video: DENÍK/Václav Veverka

„Myslím si, že kdybychom vyhráli první poločas 4:0, tak už bylo rozhodnuto. Bohužel my jsme ty obrovské gólové šance neproměnili. Volili jsme špatná řešení, pak jsme šli do vedení z penalty po zákroku na hlavu. Myslím, že jsme drželi soupeře na uzdě, nepouštěli jsme je do vyložených šancí, nakonec ale z poslední standardky vytěžili z rohu gól. Penalty už jsou loterie a tam se bohužel štěstí od nás odklonilo,“ hodnotil mostecký kouč Stanislav Hofmann.

„Nám pomohlo poločasové střídání, kdy jsme tam dali hráče, kteří jsou nebezpečnější směrem dopředu. Druhou půli jsme už byli více konkurenceschopní a dokázali i vyrovnat. Penalty už jsou o štěstí. Teď se budeme těšit jakého soupeře potkáme dál,“ dodal spokojený trenér Benátek.