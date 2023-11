„Myslím, že rozhodující bylo nechat si dát těsně před koncem poločasu gól na 2:1. Do té doby jsme měli zápas pod kontrolou, ale druhý poločas na nás Most vletěl, začal více běhat, byl agresivnější a v každém souboji byl dříve. My přestali hrát náš fotbal," štvalo Jana Stibora, dlouholetého hráče Srbic.

Že by sklapla vyhlášená Csaplárova past? Krajní hráč odmítá uspokojení. „O dva góly jsme vedli už od nějaké 20. minuty. Než jsme dostali kontaktní gól, tak jsme hráli celkem slušně. Ale druhá půle pak od nás byla hodně špatná. Nechali jsme hrát Most. Ten si za to, co předvedl ve druhém poločase, výhru zasloužil. Má běhavé kluky, pokaždé to s ním je nepříjemné."

Hrdinou Baníku byl dvougólový Enis Hopi. Nejprve dal kontaktní branku, vstřelil také pojišťující, čtvrtý gól. „Poprvé jsem skóroval po chybě obránců, kteří mi na malém vápně nechali míč a já vystřelil vedle gólmana. Moje druhá branka padla po individuální akci Nikolase Charamzi, který mi dal dobrou průnikovou přihrávku do vápna; vystřelil jsem po zemi k tyč, tam neměl brankář šanci."

Pro Mostecké prý bylo nejtěžší zvednout se poté, co se domácí dostali do dvougólového náskoku. „Srbice dominovaly. My se po 25 minutách začali zvedat, víc jsme kombinovali. Po první trefě z nás spadla tréma. Byli jsme to pak my, kdo převážně dominoval. Rozhodla naše bojovnost," shrnul Hopi.

TJ Sokol Srbice - FK Baník Most-Souš B 2:4 (2:1). Branky: 4. Janda, 12. Batelka - 40. a 73. Hopi, 55. Kučerka, 65. Cicko. Rozhodčí: Hanzal - Slívko, Lavička. ŽK: 2:1. Diváci: 100.