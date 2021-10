V rámci 11. kola Domoušice potvrdily roli favorita, když na vlastním hřišti spláchly Modrou 8:2. Pětkrát se trefil do černého Vítězslav Hankocy. „Proti minulým utkáním jsme rozhodli už v prvním poločase. Mohli jsme alespoň prostřídat a zahrála si tak celá lavička. Měli jsme ale dát víc branek. Hlavně, že se nikdo nezranil. Dnes povinné tři body, takže spokojenost. Máme do konce ještě čtyři kola, tak snad to vydrží,“ řekl domoušický trenér Pavel Schettl.

Modrá je naopak v krizi. Jiskra prohrála třetí bitvu za sebou, v tabulce se krčí na 14. místě. „Není moc co dodat, výsledek hovoří za vše. Je to šílené. Nálada v kabině je špatná, odráží se to na výsledcích. Musíme se prostě semknout a bojovat,“ bije na poplach Milan Matějka, brankář Modré.

Stoupající formu potvrdil Vilémov, který doma porazil Žatec 2:0. Domácí přitom nenastoupili kompletní, vypomoct museli i dva hráči z B týmu – Kramer a Jordák. V tabulce tak stoupá, na druhé Litoměřicko ztrácí pouhé dva body. Domácím pomohli tradiční střelci. V prvním poločase se trefil z trestného kopu Zima, po změně stran jistil vilémovský úspěch Havel, který proměnil pokutový kop po nastřelené ruce jednoho ze žateckých hráčů.

„Zasloužená výhra za výborný výkon ve všech řadách. Škoda ještě některých neproměněných šancí, hlavně v úvodu a na konci utkání,“ stručně pravil Vlastimil Chod, trenér SK Stap Tratec Vilémov.Třetí vítězství v řadě zapsali fotbalisté Jílového, kteří doma porazili Kadaň 2:0. Tým z Děčínska rozhodl o třech bodech v první půli, kdy se během dvou minut trefili Feledi s Příhonským. „Za mě zasloužená výhra. Povedl se nám první poločas, byly tam i další šance. Kadaň měla tak dvě dobré příležitosti. V obou případech nás podržel brankář Linhart. Aktuálně jsme spokojeni, daří se nám bodově i herně. Kluci chodí na tréninky a při zápasech je to znát. Před sezonou jsme se chtěli pohybovat okolo šestého místa,“ nechal se slyšet Pavel Salava, kouč Jílového.

Domácí úspěch si zapsali do statistik také hráči Horního Jiřetína, kteří porazili 3:1 Spartak Perštejn. Dvěma góly domácím pomohl Petr Janda.„Zasloužené vítězství pro nás. Měli jsme více ze hry, soupeře jsme pouštěli do šancí jen ojediněle a když, tak jsme to vzadu stihli vyřešit bez inkasovaného gólu,“ řekl k zápasu jiřetínský trenér Radek Lilko.Hitem a zároveň druhým nejsledovanějším zápasem kola bylo okresní derby, výhru domácího Baníku Modlany nad celkem Srbic 2:1 po penaltách (4:3) sledovalo 150 diváků. Domácí dostal do vedení v 54. minutě po standardní situaci Michal Doležal, avšak Adam Švábenský o chvilku později vyrovnal.

„Bylo to dobré a zajímavé utkání, které skončilo remízou zaslouženě. Srbicím sice chyběly dvě opory, ale přesto ukázaly kvalitu. Pro nás jsou dva body dobré, navíc jsem spokojen i s předvedenou hrou, přístupem a výkonem,“ hodnotil utkání hrající trenér vítězného celku Michal Doležal.Bývalý skvělý teplický středopolař by byl rád, kdyby se Baník dostal v závěru podzimní části do vyšších pater tabulky.

„Máme to tady sice založené na nějaké partě, staráme se hlavně o mládež, hrajeme fotbal pro radost, ale že jsme takhle dole nás mrzí. Máme teď čtyři relativně slabší soupeře, pokusíme se uhrát co nejvíce bodů a v zimní pauze potrénujeme a připravíme se na odvetnou část,“ uvedl Doležal. Kvalitu zápasu ocenil i kouč hostů Martin Luger.

„Hřiště sice nebylo v ideálním stavu, ale i tak se hrálo zajímavé utkání. Jsem rád, že se to obešlo bez emocí a tentokrát to proběhlo v klidu. Remíza je asi zasloužená,“ řekl trenér Srbic.Další výhru slaví i Brná, která doma zdolala Krupku 4:1. „Čekali jsme těžké utkání, jelikož Krupka třikrát za sebou vyhrála, to se nakonec i potvrdilo,“ řekl trenér vítězů Tomáš Heřman.

„Sice jsme se dostali do vedení 1:0, pak jsme ale zahodili několik opravdu vyložených šancí a na konci poločasu jsme po obrovské chybě dostali gól na 1:1. Poměrně dlouho nám trvalo, než jsme se z toho oklepali, ale po gólu na 2:1 už jsme měli zápas opět pod kontrolou,“ dodal lodivod týmu, který se vyšplhal už na třetí příčku. Druhé místo drží po výhře 3:0 nad Oldřichovem Litoměřicko.

„Soupeř opět, jako ten minulý, přijel hlavně pozorně bránit a spoléhal na rychlé brejky, takže jsme zažívali trochu deja vu,“ všiml si litoměřický trenér Štefan Knapík. „V prvním poločase jsme nebyli dostatečně přesní a rychlí, abychom dokázali defenzivu Oldřichova otevřít. Po změně stran jsme ale naší hru zrychlili a zpřesnili, načež jsme dokázali využít i vytvořené šance. S výsledkem i výkonem mohu být spokojený,“ dodal. Druhý zástupce z Litoměřicka, Lovosice, padl doma s Mostem-Souší B 1:3.