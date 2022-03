Po úvodním hvizdu se míč v krátké době dostal před branku domácích. Tady byl gólmanem Petrem Junkem faulován Hlaváček a kopala se penalta. To bylo ovšem až poté, co si hosté vehementně stěžovali a hlavní rozhodčí Davignon se šel poradit s pomezním. Nabídnutou příležitost hosté doslova zakopli, protože míč ze značky pokutového kopu zamířil vysoko nad Junkovu branku. O pět minut později měli domácí štěstí, když se balón zastavil na spojnici břevna a tyče. Úvodní tlak Jiřetína vyprchal a iniciativu převzali domácí. Ve 21. minutě centroval do vápna Exner, Aschenbrenner míč vyrazil do břevna a od něho šel ven. Uhlík se marně snažil k němu dostat a dorazit jej do sítě. Z první branky se tak domácí mohli radovat až o čtyři minuty později. Holman poslal přihrávku na rozeběhnutého Exnera, toho marně stíhal Ducháček a mohl tak jen přihlížet, jak střela na vzdálenější tyč rozvlnila síť za brankařem Aschenbrennerem. Minutu před přestávkou poslal Holman centr od pravého rohového praporku do vápna, kde byl nekrytý Mirga a bylo to 2:0 pro domácí.

Z druhého poločasu uběhle teprve 5 minut, když se mezi dvěma bránícími hráči prosadil Uhlík, který zvyšoval na 3:0. Hosté se snažili s výsledkem něco udělat, zatlačili soupeře na jeho polovinu a měli výhodu několika přímých a rohových kopu. Při jednom ze závarů před brankou chyboval gólman P. Junek, obrana Domoušic nedokázala nebezpečí odvrátit a důrazný Stejskal z blízka snížil. Domácí se dostávali za půlící čáru jen ojediněle, ale při jedné jejich akci byli nedovoleně zastaveni a přímý kop poslal Kukačka přes zeď do pravé tyče, od které šel do sítě. Velkou šanci měl v 86. minutě z brejku Hankocy, ale naložil s ní trestuhodně, protože netrefil prázdnou branku.

„Fotbal dneska plakal. Terén, do toho vítr a spousta standardek, snad 20 za první poločas. Ani rozhodčí tomu nepomohli. Hra hodně rozdrobená. Nemohli jsme se dostat do své hry, kluci z toho pak byli nervózní. Chyběla nám rychlost, sprintové náběhy.Exner se ve druhé půli úplně vytratil. To nebyl fotbal pro něj. Moc ke koukání to nebylo, ale body jsou dobré,“ hodnotil po zápase Pavel Schettl.

Další zápas odehrají Domoušice proti Brné. Hraje se v sobotu 26. března na umělce v Úst nad Labem až od 17:30.

Sokol Domoušice – Sokol Horní Jiřetín 4:1 (2:0)

Branky: 25. Exner, 44. Mirga, 50. Uhlík, 71. Kukačka – 66. Stejskal. Rozhodčí: Davignon – Živnůstka, Umon, ŽK 3:2, 80 diváků.

Sokol Domoušice: P. Junek – Mács, Pour, Kotlan, M. Junek, – Mirga, Holman, Soukup, Exner – Hankocy, Uhlík (59. Kukačka).

Sokol Horní Jiřetín: Aschenbrenner – Ducháček, Flemmr, Stejskal, Veverka – Broskovics (75. Soukup), Ducháček (63. Kuhz), Záruba (75. Šuber), Lastovka, Hlaváček (62. Kopecký) – Svoboda.

Jaroslav Tošner