V krajském přeboru bude mít Mostecko už jen jediné zastoupení a to v podobě juniorky FK Baník Most-Souš, která naposledy skončila třetí, odmítla postup do divize a dál bude pomáhat rozvíjet mladé hráče pro třetiligový A tým. Nepřáli si to, ale po letech vrátili na Mostecko I. A třídu. Fotbalisté Horního Jiřetína po poslední nepovedené sezoně spadli o patro níž a čekají je zápasy například s nováčkem soutěže ze Strupčic, nebo cesty do Roudnice.

Pro region se scvrkla i fotbalová I. B třída B, kde už nebudou Obrnice. Ty jako klub skončily a tak je na programu jediné regionální derby mezi Litvínovem a Mezibořím.

Úspěšný trenérský bard Spilka: Dám ještě na Meziboří půl sezony

Krajský přebor: Baník Most Souš B, Jílové, Litoměřicko, Slavoj Žatec, FK Ústí n. L. B, Neštěmice, Krupka, Kadaň, Proboštov, Modlany, Brná, Černovice, Ledvice, Vilémov, Oldřichov, Srbice.

I. A třída: Spořice, Lovosice, Dobroměřice, Junior Děčín, Bílina, Rumburk, Ervěnice Jirkov, Šluknov, Dušníky, Roudnice n. L., Strupčice, Mojžíř, Horní Jiřetín, Libouchec, Nové Sedlo, Pokratice.

I. B třída, skupina A: Velké Březno, Malšovice, Křešice, Chuderov, Trmice, Hostovice, Bohušovice n. O., Černčice, Roudnice n. L. B, Sebuzín, Úštěk, Heřmanov, Chlumec, České Kopisty, Žitenice, Svádov Olšinky.

I. B třída, skupina B: Perštejn, Chlumčany, Meziboří, Lenešice, Klášterec n. O., Litvínov, Blažim, Duchcov, Málkov, Březno, Louny B, Podbořany, Údlice, Osek, Kryry, Rašovice.