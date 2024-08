„Neodvolal jsem ho, i když už chtěl po sezoně skončit. Říkám mu: Já jsem předseda, jen já tě můžu odvolat, ale nechci,“ smál se dobře naložený předseda mezibořského klubu Jaroslav Neubert.

close info Zdroj: Deník/Václav Veverka zoom_in Trenér Meziboří Petr Spilka (vpravo).

Jasně, poslední sezona nebyla z pohledu Mezibořských výstavní, ale ty předchozí dvě? Čtvrté a třetí místo. Petr Spilka zkrátka se zdejším týmem umí. Jak se proměnil mančaft do nové sezony. „Zařadili jsme do áčka dva dorostence. Rádi bychom přivedli ještě dva hráče, ale to se nám na začátku sezony asi nepovede,“ přemítá Neubert, který si přeje lepší příčky než naposledy. „Ideální by byla první polovina tabulky, takové šesté až osmé místo, aby se člověk nemusel klepat o záchranu. Tým jinak až na zmíněné změny máme stejný,“ dokreslil předseda klubu.

Meziboří odstartuje novou sezonu tuto neděli na domácím trávníku, kde bude ve svém tradičním čase od 10.30 hodin hostit mužstvo Března, které vstupuje do své druhé sezony v krajské I. B třídě.