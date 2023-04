Ta situace dokonale ilustruje baníkovskou pohodu. Mostecká juniorka si v klidu došla pro postup v krajském poháru a po poločase, kdy se vyměnily síly na hřišti, si jeden z hráčů, který vystřídal, stoupl mezi fanoušky, kousl si do chlebíčku, usmál se a řekl, že trenér dovoluje i pivko. Zaslouženě! Mostecká juniorka sbírá na jaře body, v krajském přeboru je třetí a v poháru už v prvním poločase poslala do propadliště 3:0 soka z Černovic.

Krajský fotbalový pohár, kdy Most zdolal Černovice 3:0. | Foto: Tomáš Urban

Do poločasu v deštivém zápase bylo hotovo – v 19. minutě poprvé skóroval mostecký Schön, ve 34. minutě přidal druhou branku Kavický, který se tak prosadil potřetí ve dvou zápasech, a vše minutu před poločasem posvětil zkušený Popelka.

„Celý zápas jsme měli pod kontrolou. Nehrálo se v nikterak velkém tempu. To jsou ta pohárová utkání, kdy se po práci jde rovnou na zápas a kluci, hlavně u soupeře, nebyli kompletní. V prvním poločase jsme dali tři góly, vystřídali jsme další čtyři hráče – dorostence, aby si zahráli, vyzkoušeli si to. Účel to splnilo, postoupili jsme do dalšího kola,“ usmíval se trenér Mostu Stanislav Hofmann po pohárovém úspěchu.

Juniorka Mostu baví. Nejen, že mostečtí mladíci umí dávat líbivé góly a vyprávět by o nich mohl třeba Petr Kavický, ale v krajském přeboru už jsou v tabulce třetí. Jaro prostě Most zastihlo v dobré formě. „Daří se nám směrem dopředu, máme dobrou defenzivní čtyřku vzadu, která to pokryje. Zatím brankáři, co za nás chytali, protože se tady točí kluci z dorostu plus Filip Pecháč z áčka, tak máme jistotu i vzadu. Jde nám to kombinačně, střelecky, v mančaftu je pohoda. Hlavně musím říct, že kluci dobře trénují a na hřišti se to projevuje,“ dodal trenér, který je otcem obránce Stanislava Hofmanna, který patří k obraným pilířům prvoligového Slovácka.

Sám Hofmann senior dokázal v Mostě namíchat koktejl, který umí – kolem zkušených hráčů jako Wagner, Popelka nebo Nguyen běhají v přesile mladíci. „Přesně tak, to jsem vždy tvrdil, že mužstvo mladých potřebuje starší kolem sebe, aby jim poradili a také jim byli vzorem. Mladí se to u nás naučili, vnímají to, poslouchají na hřišti a plní si co mají,“ dodal trenér a přidal: „Jaro chceme zvládnout bodově i výsledkově. Chceme také ukazovat dobrou hru, abychom mohli mladé kluky zase někam posouvat dál, nejlépe do našeho A mužstva. Máme výrazné talenty, na těch chceme pracovat,“ uzavřel Hofmann, kterého mostecký klub v minulé sezoně ocenil za trenérský přínos ve výchově mladých fotbalistů.