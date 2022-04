V prvním poločase se domácí dlouho nemohli dostat k tomu, aby vůbec ohrozili branku Kopist. Hosté velmi dobře bránili, napadali rozehrávku domácích a snažili se o rychlé protiútoky. Byly to Kopisty, kdo si jako první vypracoval velkou šanci. Po dalekonosné střele z 28. minuty měl Vávra v brance co dělat, aby míč směřující pod břevno zvedl nad. Domácí poprvé ohrozili branku soupeře až ve 35. minutě. Centr Krejčíka však Lhoták nezasáhl nejlépe a jeho pokus skončil v Hrdličkově náručí. Docházelo i k tvrdým střetům, ale hostující hráči v závěru poločasu až příliš ochotně padali k zemi. Sudí Prágl si však velice rychle zjednal pořádek. Když v jednu chvíli leželi na trávníku hned tři hráči Kopist, došel ke svíjejícímu se Bielymu a zeptal se ho: „Čtrnáctka, potřebuješ ošetřit? Ne odpověděl Biely. Tak se zvedni a neječ tu jak pavián,“ uzavřel vystoupení hlavní rozhodčí. Biely se tedy zvedl a bez problémů pokračoval ve hře.

Druhý poločas už přinesl mnohem lepší fotbal. Domácí se snažili překonat obranu Kopist hlavně po pravé straně, kde operoval rychlý Kohout. právě tento hráč se dostal do velké šance ve 49. minutě, ale mířil jen do Hrdličky, který včas vyběhl. Této šanci domácích však předcházela nadějná akce Kopist, které ve 47. zahrávali Rédlem roh a Vávra měl co dělat, aby míč vyrazil. Dorážku pak domácí obrana usměrnila na další roh. Běžela 61. minuty a v ní Kohout udržel balón poblíž rohového praporku, pak ho poslal do vápna, kde jej šťastně zasáhl Melichar a nepříliš prudká střela prošla k levé tyči. Sedlo se tak ujalo vedení 1:0. Šanci navýšit vedení měl o deset minut později Sitár, který zachytil rozehrávku soupeře, ale svou příležitost nevyužil. V 75. minutě předvedl slalom kolem domácích hráčů Rédl. Toho zastavila domácí obrana za cenu autu. Ten vhazoval Persona a míč se na jeden dotek dostal k Bielymu, který vstřelil vyrovnávací branku. poslední šance přišly v samotném závěru utkání. Nejdříve pálil hostující Rédl, jehož střelu Vávra kryl a v poslední vteřině to zkusil na druhé straně Zelinka, který byl na hřišti teprve 5 minut, ale jeho střela mířící do středu branky Hrdličku nepřekvapila.

Za nerozhodného stavu se tak šlo na penalty. Začínali domácí a v jejich dresu byli všichni střelci v pořadí Hon, Novák, Sitár a Zelinka úspěšní. To střelci Kopist nechali vyniknout Vávru v brance, který kryl pokusy Bielyho i Vlče. prosadil se až Rádl, ale to bylo málo.

I příští zápas odehraje Nové Sedlo na svém hřišti a v sobotu 30. dubna dopolednu přivítá celek Strupčic.

„Dali jsme dnes přednost širšímu kádru. Nastoupili Havelka s Lhotákem. Já jsem si sednul, Břečka má trochu zdravotní problémy, tak také zůstal na lavičce. Chtěli jsme, aby si to kluci vyzkoušeli. Mladým chybí větší herní vytížení, kvylita. V prvním poločase se nám nedařilo v útočné fázi. Máme sice větší držení míče, kouká se na to hezky, ale oni byli nebezpečnější. Měli perfektní střely z dálky s větrem. Pokud se budou (Kopisty) takhle scházet, tak budou brát body a posunou se do vyšších pater. V soutěži jsou určitě horší týmy. Myslím, že remíza zcela zasloužená. My jsme za dva doby šťastní a jdeme dál. Každý zápas je jiný“ hodnotil po zápase hrající trenér Richard Zelinka.

„Dnes naše nejlepší utkání, jaké jsme odehráli. Penalty už jsou jen loterie. Dát v prvním poločase branku, bylo by to asi jiné,“ povzdychl si trenér Kopist Miroslav Sutner.

TJ Nové Sedlo - TJ Kopisty 2:1np (0:0)

Branky: 61. Melichar - 75. Biely.

Rozhodčí: Prágl - Dobrý, Vlašič, ŽK 2:2, 70 diváků.

TJ Nové Sedlo: Vávra - Krejčík, Novák, Hon, Vořechovský - Lhoták (85. Zelinka), Havelka (55. Břečka), Paul, Kohout (72. Holák) - Melichar, Sitár.

TJ Kopisty: Hrdlička - Biely, Fous, Kostečka, Persona - Brejcha, Rédl, Vlč, Sinu - Kocůr (76. Žalud), Polívka (15. Pagač)