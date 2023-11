„Každá série jednou skončí a přišlo to s kvalitním týmem Šluknova, který má zajímavé mužstvo a šikovné kluky. My jsme bohužel narazili na to, na co si stěžuji stále a tím je neproměňování šancí. Sice jsme vedli, ale soupeř dokázal zápas otočit a my se zpátky do hry těžko vraceli. Ještě v poslední minutě jsme měli možnost srovnat, ale bohužel se nám to nepovedlo,“ mrzelo jiřetínského trenéra Josefa Tancoše. I přes porážku a souhru s ostatními výsledky se ovšem podařilo Hornímu Jiřetínu zůstat na páté příčce tabulky. Podzimní část sezony zakončí u druhé Bíliny.

Jak vypadá kolo před koncem podzimu tabulka krajské I. A třídy? Neohroženým vládcem jsou Dobroměřice, které ve čtrnácti duelech ztratily pouhý bod a vedou se 41 body. Na druhou Bílinu mají jedenáctibodový náskok. Na třetím místě je se 26 body celek Pokratic-Litoměřic.