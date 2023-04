Mostecká juniorka se v gólové přestřelce s perštejnským Spartakem vyšvihla na třetí místo tabulky krajského přeboru. V náročném zápase zazářil domácí Petr Kavický, který se pod tři body podepsal dvěma brankami. Napodobí béčko i mostecký A tým v těžkém duelu s žižkovskou Viktorkou?

Petr Kavický slaví jeden ze svých gólů do sítě Perštejna. Před ním zklamaný gólman hostů Pechar. | Foto: Tomáš Urban

Mostečtí mladíci začínají být mistři v otáčení zápasů. Perštejn je poprvé zchladil gólem už v desáté minutě. Kavický do třicáté minuty stihl dvěma góly otočit a do dvoubrankového vedení ještě do poločasu poslal mostecké béčko Charamza. Drama přinesl samý závěr střetnutí, kdy Perštejn v 73. minutě snížil Holmanem a mačkal Most na jeho půlce. Hosté vše vrhli do útoku a z poslední akce je potrestal mostecký Kim Minseo čtvrtou brankou.

„Byli jsme dobře připravení. První gól nás namotivoval, chtěli jsme to dotáhnout do vítězného konce. Jsem rád, že mi to konečně padlo. První gól z dálky, druhý dloubáčkem. Paráda,“ usmíval se hrdina dne Petr Kavický. Mostečané v každém jarním zápase bodovali. Jsou momentálně v těžké soutěži třetí. „Všechno se skvěle sešlo, dobrá parta, trenéři. Tréninky stojí za to. Jsme dobře připravení bodovat s každým soupeřem v tabulce. Dalším cílem bude úspěch v krajském poháru, kdy ve středu hrajeme doma proti Černovicím. Bylo by fajn celou pohárovou soutěž vyhrát,“ doplnil Kavický k dalšímu střetnutí.

Naopak Perštejn se do jara rozjíždí ztěžka. Získal zatím čtyři body a jak už před startem odvet řekl trenér Jan Hyneš, rád by s týmem makal na vylepšení pozic. V Mostě k tomu ovšem krok neudělali.

„Nehráli jsme špatně, bohužel jsme selhali v obraně. Jednoduché balony za obranu a my to bohužel neodehráli v prvním poločase. Já věřím, že se to ale ještě zlomí. Řekl bych, že jsme v každém zápase lepší, ale bohužel rozhodují jednoduché chyby,“ řekl železný muž perštejnské sestavy Jaroslav Holman.

Podobně jako se daří na jaře mosteckému béčku, tak září i třetiligový A tým, který v sobotu 8. dubna čeká od 15.00 hodin na hlavním stadionu Josefa Masopusta lídr soutěže z Viktorie Žižkov. Velikonoční lahůdka pro fanoušky mosteckého Baníku. Klub věří, že do ochozů přijde mostecké borce povzbudit pořádná návštěva.