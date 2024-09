Junioři nastoupili na Kadaň pěkně od podlahy. V prvním minutách ji mačkali jako citron, až postupem času se hra srovnávala, ale to už přinesl gólový klid Michal Rjaska, který brankáře hostů Králíka propálil z úhlu dvě minuty před koncem poločasu. Po změně stran pak Petr Kavický svou první trefou navyšoval, ale na to ještě hosté dokázali reagovat snížením díky proměněné penaltě Hynka. Definitivu ale na mostecké body dal v 85. minutě opět Petr Kavický, který proměnil penaltu a slavil s týmem tři body.

„Dneska jsme do toho šli, že potřebujeme zabrat, že bychom už potřebovali tři body. Jsme fakt rádi, že jsme to i nakonec dokázali splnit, už to fakt bylo potřeba. My jsme měli problémy hlavně střelecky dopředu, chybělo nám dávat góly a zároveň jsme dost branek inkasovali. Řekli jsme si, že na to všechno zapomeneme a zkrátka to zkusíme od začátku do toho pořádně hrábnout a to se nám i povedlo,“ vyprávěl spokojený střelec Petr Kavický. Toho čeká s mužstvem anglický týden. Dnes mají Mostečané dohrávku v Neštěmicích, v sobotu cestují do Jílového.

„Kadaň má důrazný tým, většina těchto týmů v soutěži je zkušenějších jak náš mančaft. My jsme mladý tým a máme to tak těžší. Kadaň byla hodně soubojová, taky mají šikovné hráče o to více si ceníme, že jsme jí doma dokázali porazit. Teď v tom budeme chtít pokračovat a navyšovat naše bodové konto. Chceme jít tabulku výše a výše,“ přeje si Kavický. Jeho dvoubrankové představení Kadani nechutnalo. Tatranu se v sezoně příliš nedaří. „Jsem nasr…, dneska ten zápas ani komentovat nemůžu,“ odfrknul si po porážce v Mostě kadaňský brankář Petr Králík.

Zápas juniorky Mostu s Kadaní. | Video: Deník/Václav Veverka

„Teď nás čeká dohrávka v Neštěmicích, tam bychom také rádi urvali body. V sobotu nás čeká těžké Jílové,“ popisuje Kavický náplň dalších dnů. Bude jeho parta pokračovat ve shromažďování bodů?