Jiřetín lídrovi, který dosud v sezoně neprohrál, vzdoroval až do 79. minuty, kdy se poprvé prosadil nekompromisní hlavičkou Jaroslav Holman. Kdyby si Jiřetín v zápase sáhl na body, nikdo by se nedivil, protože možnosti na to měl.

„Rozhodla hlavně jejich fyzická kondice, tam na tom byli lépe. My jsme bohužel museli udělat nucená střídání kvůli zraněním, takže se naše sestava musela proházet. Měli více ze hry, ale i my jsme tam měli pár šancí, které jsme mohli proměnit. Jinak si myslím, že naši kluci předvedli dobrý výkon, odbojovali to, chtěl bych je pochválit,“ řekl k sobotnímu střetnutí Petr Linka.

Jiřetínský kapitán Petr Linka.Zdroj: Deník/Václav Veverka

Jiřetín před soubojem s Dobroměřicemi ve všech jarních duelech bodoval. Zvedá se. I střetnutí s neporaženým lídrem bylo toho důkazem. „Chtěli bychom se držet na jaře v horních příčkách. To je naše priorita. Uvidíme jaká bude letní příprava, jestli se přivedou ještě nějací hráči, že by se kádr ještě více zkvalitnil,“ vyhlíží blízkou budoucnost dvaatřicetiletý jiřetínský kapitán. Jak on se v této sezoně cítí? Rozesměje se… „Za mě jako dobrý, ale už by měli převzít tu hlavní roli mladší hráči, bohužel ale těch není dostatek. Musíme pracovat s tím, co máme a uvidíme, jak to dál bude,“ dodal Linka, který fotbal musí skloubit s prací v armádě.

„Dá se to skloubit, když není nějaké cvičení. Občas bohužel chybím, když máme v armádě cvičení na čtrnáct dní a o víkendu nemůžu tak na zápas. To se stalo minulý víkend v Mojžíři, ale kluci se tam s tím poprali dobře. Podali tam fantastický výkon i na to, co se tam předvádělo. Za tenhle tým opravdu klobouček,“ usmál se zkušený fotbalista v narážce na minulý víkend a divočinu v Mojžíři, kde Jiřetín dostal dvě červené karty a přesto slavil 2:1.