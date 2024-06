V roce 1974 si parta kamarádů v dnes již neexistujících Kopistech založila sportovní klub Albion a chlapi se schází dodnes. Dnes už letitý kmeti a dědečkové s vnoučaty oslavili o víkendu padesát let se svým Albionem. Oslavu si udělali na hřišti TJ Kopisty v Janově. Přišly desítky lidí.

Oslava padesáti let Albionu Kopisty. | Foto: Deník/Václav Veverka

„Už se o tom bavíme asi dva roky, že bychom měli udělat nějaké sezení, protože se blížilo padesáté výročí založení Albionu. Měli jsme takovou představu, že bychom zorganizovali nějaký fotbalový turnaj, pozvali třeba internacionály, nebo nějaký známý mančaft jako Teplice. Dokonce byla na přetřesu i Bohemka, kterou by nám zařídil Koukal, který tam dělá moderátora. Jenže tím, že dnes už jsme starší a nedali bychom dohromady tým, tak jsme si řekli, že uděláme pouze posezení pro členy, bývalé členy, jejich rodinné příslušníky a vlastně příznivce Albionu,“ vysvětlil jeden z členů Albionu Ivo Plzák hned poté, co se rozkrojil slavnostní dort s logem klubu. Jak vůbec přišli na název Albion?

Bengaboys jsou zpátky na scéně! Policisté si na Matyldě užívali bronzové medaile

„Před těmi padesáti lety jsme přišli z vojny, sedli jsme si v hospodě na pivo a přemýšleli jsme, co udělat. Tak jsme vymysleli, že uděláme partu, bylo nás pár asi šest nebo osm, a založili jsme partu Albionu podle anglického fotbalového klubu West Bromwich Albion,“ vypráví jedenasedmdesátiletý prezident Vladimír Kůta alias Ládes. „Hráli jsme fotbal, bandy hokej, prostě jsme hodně sportovali. Pak jsme si koupili i dokonce odznaky a měli odznaky anglického Albionu. Udělali jsme si dokonce i členské průkazky. Já to měl dodnes, ale tady jsem to věnoval Vláďovi Zvěřinovi, kdybych náhodou odešel a tak aby to měl na památku,“ dodal Kůta, ve svých letech stále vitální senior. Kamarádi se stále schází u sklenice pěnivého moku.

„Od roku 1974 se stýkáme každou třetí sobotu v měsíci. Vybíráme členské příspěvky a za peníze jsme pak slavili Den dětí, MDŽ, prostě ty zajímavé svátky. A teď jsme se tu sešli vlastně po padesáti letech od založení v roce 1974,“ dokreslil Vladimír Kůta.

Buldok Novotný: O gólech hlavou, koruně krále střelců a budoucnosti v Mostě

A oslava to byla velká. Padaly košaté historky z minulosti doprovázené hurónských smíchem. Někteří lidé se viděli po letech. Vzpomínalo se i na „Albioňáky“, kteří už odešli. Děti měly připravený na hraní skákací hrad, soutěžily ve sportovních disciplínách.

„Hlavním organizátorem měl být Dort, tedy Zdeněk Pojer, který byl takový hlavní tahoun toho všeho, ale bohužel ze zdravotních důvodů se ani nemohl zúčastnit. To nás hodně mrzí. Je nás tady dneska dvanáct aktivních členů Albionu, z čehož jsou tři zakladatelé a to Ládes Kůta, jako náš prezident, pak Franta Jedlička a Pavel Šestko. To jsou takoví nestoři toho týmu. Chtěli bychom i nastartovat plesy, které jsme dělali v Ruďáku, ale ten skončil, tak bychom to chtěli udělat v Horním Jiřetíně,“ poukázal Plzák.