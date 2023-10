Kam za fotbalem: Ve třetí lize se jde na derby. Jaký bude start kouče Schettla?

Střetnutí týmů dvou rozdílných nálad přinese víkendový los třetí fotbalové ligy mezi domácími a v tabulce posledními Teplicemi B a hosty z Baníku Most, kteří se vyhřívají na třetím místě pořadí ČFL B. Fanoušci z Mostu plánují v neděli vyrazit na severočeské derby do Teplic vlakem. Kdo se bude po tomto měření sil nakonec radovat? Premiéra v divizních Lounech čeká na nového trenéra Pavla Schettla, který v týdnu nahradil Libora Klíče a bude se teď snažit lounský celek dostat do klidnějších vod tabulky. Schettl hraje se svou partou ve Štětí. Přinásíme tradiční přehled, kam vyrazit o víkendu za fotbalem.