Zpátky k fotbalu! Minulý víkend pro špatné počasí museli fandové kopané abstinovat, protože vydatné deště a vítr odkládaly zápasy. V tomto víkendu se vše vrací do starých kolejí a hráči zase vyběhnou na hřiště. Přinášíme tradiční přehled, kam vyrazit za fotbalem.

Třetiligoví fotbalisté FK Baník Most-Souš byli v minulém víkendu jedním týmem z mála, který do zápasu vyběhl. Baníkovci na novém umělém trávníku v Souši vyzvali nepříjemné a silné Kladno a byla z toho výhra Mostu 3:0, která znamenala přerušení černé čtyřzápasové série bez bodu.

„Důležité a odmakané vítězství. Doufám, že se nám díky němu podaří teď odstartovat nějakou bodovou sérii. To by bylo fajn,“ řekl mostecký brankář Tomáš Kolodziej. V týmu hned začaly vtipné hlášky, že na umělce by měl hrát častěji. Mostečany čeká v tomto víkendu severočeské derby na půdě Brozan, kde se hraje v neděli od 16.30 hodin. Brozany jsou v tabulce na třetí příčce.

Nepříjemnou sérii si drží i juniorka FK Baník Most-Souš v krajském přeboru. V minulém víkendu pro známé skutečnosti fotbalisté nehráli, ale předtím dvakrát vysoko padli. Náprava může přijít tuto neděli, kdy „junioři“ hostí v areálu na Souši mužstvo Kadaně. Zaberou svěřenci trenéra Altmana?

Chance liga

Teplice – Ostrava (sobota, 16.00)

Chance Národní liga

Varnsdorf – Olomouc B (neděle, 16.30)

3. česká fotbalová liga, skupina A

Chomutov – Hostouň (pátek, 19.00)

3. česká fotbalová liga, skupina B

Teplice B – Zápy (neděle, 10.00), Brozany – Most Souš (neděle, 16.30)

4. česká fotbalová liga, skupina B

Ústí n. L. mládež – Mariánské Lázně (sobota, 10.15), Ostrov – Štětí (sobota, 16.30)

Krajský přebor

Modlany – Žatec, Litoměřicko – Louny, Oldřichov - Srbice (sobota, 10.30), Dobroměřice – Ledvice (sobota, 14.00), Bílina – Černovice (sobota, 15.00), Proboštov – Jílové, Junior Děčín – Neštěmice (sobota, 16.30), Most Souš B - Kadaň (neděle, 15.00)

I. A třída

Krupka – Libouchec, Lenešice – Dušníky (sobota, 10.30), Pokratice – Horní Jiřetín (sobota, 14.00), Litvínov – Strupčice, Bohušovice – Klášterec, Ervěnice Jirkov – Lovosice (sobota, 16.30), Spořice – Rumburk (neděle, 14.30), Nové Sedlo – Roudnice (neděle, 16.30)

I. B třída, skupina A

Lukavec – Hostovice, Trmice – Malšovice (sobota, 10.30), Chuderov – Úštěk (sobota, 10.45), Žitenice – Střekov, Litoměřicko B – Svádov, Sebuzín – Jiříkov (sobota, 13.00), Neštěmice B – Mojžíř (sobota, 13.30), Velké Březno – Heřmanov (neděle, 16.30)

I. B třída, skupina B

Kryry – SK Dubí (sobota, 10.30), Osek – Blažim (sobota, 11.00), Chlumčany – Březno, Chlumec – Meziboří, Buškovice – Údlice, Duchcov – Málkov (sobota, 13.00), Louny B – SKP Kadaň, Černčice – Dobroměřice B (neděle, 16.30)

Okresní přebor Mostecka a Teplicka

Kladruby – Modlany B (sobota, 10.30), Bečov – Proboštov B (sobota, 14.00), Rtyně – Ohníč, Kopisty – Oldřichov B, Soběchleby – Polerady, Trnovany – Unčín (sobota, 15.00), Košťany – Dubí (sobota, 16.30), H. Jiřetín B – Novosedlice (neděle, 16.30)

III. Třída – skupina A

Hrobčice – Ohníč B (sobota, 15.00), Háj – Louka, Duchcov B - Braňany (sobota, 16.30), Hostomice B – Obrnice (neděle, 16.00)