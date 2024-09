ASISTENT/-ka PRODEJE ASISTENT/-ka PRODEJE - Most Jste stále v zaměstnaneckém poměru, ale uvažujete o změně práce? Nebojte se nám s předstihem zavolat a domluvit si pohovor. Náplní práce: - poskytování informací o službách zákazníkům - jednoduchá práce na PC (intuitivní prostředí) Co nabízíme: - dlouhodobé a stabilní zaměstnání - HPP (po domluvě lze sjednat DPP, DPČ) - fixní plat a nadstandardní neomezené finanční bonusy dle vašich schopností - na odměnách a bonusech možnost zdvojnásobení platu - zajímavý finanční bonus za 100% docházku - pravidelný měsíční zaměstnanecký příspěvek na soukromý telefon - i pro nové operátory dovolená v létě - matky s malými dětmi - po domluvě možná individuální pracovní doba - možnost kariérního růstu - hledáme i zkušené asistenty prodeje a teamleadery do vedoucích pozic Pojďte pracovat do příjemného týmu. Práce může přinášet i radost. HLÁSIT SE :Ilona Egydyová, tel.: 703 60 93 92 (8 - 16:30hod.). Vždy je potřeba zaslat Váš životopis na e-mail: info@avacall.cz, osobně po telefonické domluvě + zaslat životopis K OSOBNÍMU JEDNÁNÍ ŽIVOTOPIS S SEBOU! 21 300 Kč

Detail nabízené práce