Trenér Stanislav Hofmann byl v rámci každoročního klubového vyhlašování úspěchů zvolen trenérem roku. Zaslouženě. Hofmannovi se dlouhodobě daří mladé fotbalisty připravovat pro přechod do A týmu, což je v mosteckém klubu významnou funkcí juniorky. Ta měla i možnost posunout se do divize, protože první dva celky odmítly, Most v tom ale nespatřoval sportovní ani ekonomické hledisko.

„Nepřemýšleli jsme nad tím. Chceme v klubu udržovat mezi oběma týmy takový ten dvoustupňový rozdíl, že mezi áčkem a béčkem je jedna soutěž rozdíl, aby ten doplňkový zápas měl větší smysl pro hráče, kteří se tam jdou rozehrát. Hrát divizi už je celkem sportovně náročné, jak už na ekonomiku kádru, tak i po zápasové stránce. Když se někdo vrací po zranění, tak v divizi by ho čekal hned náročný zápas,“ vysvětlil logicky ředitel FK Baník Most-Souš Jan Skýpala.

V Mostě funguje silná provázanost třetiligového áčka a juniorky. Ta bude pokračovat. Hráči, kteří nedostanou dostatečnou minutáž ve třetí lize, budou pomáhat juniorce. V letní přípravě navíc fungovaly i společné tréninky. Mostecký Baník má na takovém přístupu postavenou klubovou vizi, aby mohl dále rozvíjet talentované hráče a chystat je pro dospělý fotbal.

„Nevytížené hráče zápasově budeme posílat B mužstvu a pokud kluci budou mít čas a budou se chtít zapojit i do tréninkového procesu, to se týká i dorostu, tak my nemáme problém nejtalentovanější kluky do tréninku zapojit. Je to běžné. Navíc je to pro ně určitá odměna i motivace do další práce,“ ví trenér mosteckého áčka Miloš Sazima.

Fotbalisté mostecké juniorky vstoupí do nové sezony už tento pátek 11. srpna, kdy na domácím hřišti v Souši budou od 18.00 hodin hostit mužstvo Litoměřicka.