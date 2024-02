„Začali jsme zimní přípravu s jedenadvaceti hráči. Petr Bohó odešel do Ervěnic, Peťa Hlaváček přechází do Loun stejně jako Víťa Popelka. Trénujeme tak s osmnácti lidmi, což je na přípravu slušné. S tím jsem spokojený,“ říká trenér FK Baník Most-Souš B Stanislav Hofmann. Jak už je u mostecké juniorky zvykem, tak tým se oživí mladými hráči z dorostu.

„Začali jsme spolupráci s dorostem a kluci, kteří v něm v létě končí, tak jsme se rozhodli, že šest hráčů přeřadíme k nám, aby si zvykli zase na dospělý fotbal a aby tam byla zase návaznost na A mužstvo, když se některý z kluků lidově podaří. Kluci se mezi sebou znají z dorostu, kde se v týmech proplétali, takže přišli do prostředí, které znají,“ poukazuje Hofmann.

V Mostě, který má systém mládeže i trenérů propracovaný, nechybí tréninková morálka, a kterou si třeba v jiných týmech stěžují. „Jsem rád, že kluci chodí poctivě trénovat, což je perfektní. Jsou to mladí kluci, takže v hře hektičtí a my trenéři se to snažíme to směřovat stylem, aby to bylo fotbalové. Musím kluky pochválit, jsou pracovití,“ těší trenéra, který chce vydobyté pozice v tabulce udržovat i v odvetné části soutěže.

„My chceme vyhrát každý zápas. Když se bude dařit, tak věřím, že zase budeme hrát o čelo krajského přeboru. Budeme sice oslabení o zkušené hráče jako Víťa Popelka. Uvidíme, co ještě Charamza, který by měl také posílit Louny, ale já chci s mladými pracovat, aby každý zápas měli chuť a vůli vyhrávat. Snad se to bude dařit,“ uzavírá zkušený trenér, jehož syn patří k oporám prvoligového Slovácka.