Druhý poločas byl zajímavější a přinesl i větší šance na obou stranách. V 53. minutě se dostal za obranu Zícha, ale jeho pokus o lob se jen těsně nevešel mezi tři tyče. Za pár minut se pokusil z pravé strany zakončit Švejda, ale jeho střelu na poslední chvíli tečoval Chaloupka na roh. Pak přišly dvě šance Baníku a u obou byl Stružinský. Nejdříve v 61. minutě, kdy proti němu Pokorný včas vyběhl a šanci mu zmařil. Ta druhá přišla v 74. minutě a opět zasáhl Pokorný, který střelu usměrnil nohou na roh. Poslední větší šanci měly domácí v 81. minutě. Louny, které měly výhodu autového vhazování sehrály nacvičený signál. Švejda hodil rozeběhnutému Kovalčíkovi, ten poslal centr před branku, ale Šimeček hlavou netrefil bránu.

Sudí Krupka nastavil jen minutu a po ní jíž mohla propuknout radost hráčů Baníku s kolečkem a prozpěvováním ČFL, ČFL, ČFL… Pak rychle převléknout do připravených triček a podělit se o radost s fanoušky přímo na hrací ploše.

Poslední kolo odehrají Louny na hřišti posledního Tatranu Rakovník, Baník hostí Slaný.

„Chtěli jsme se revanšovat za nespravedlivou porážku v Mostě, kde jsme určitě neměli prohrát, ale to už je pryč. Jsou tu kluci, kteří hráli za Most, tak to bylo vyhecovaný. Měli jsme více šancí a asi jsme měli vyhrát, ale nikdo nedal góla. Na druhé straně opět výborný zákrok Pokorného. Přišla pěkná návštěva, Most je spokojenej. Johanu jsem měl jako hráče v Boleslavi, s Haškem se znám z Kladna, kde vychovával mládež, tak jsem viděl, jak to mají všechno připravený. Oni hráli to, co potřebovali a my jsme nedohráli to, co jsme měli. Přejme jim, ať se jím v ČFL daří. Pro nás je to historicky nejlepší umístění. Uvidíme, co bude v další sezóně, ve které já už tady nebudu,“ zakončil rozhovor lounský kouč Zdeněk Kudela.

FK SEKO Louny - FK Baník Most-Souš 0:0

Rozhodčí: Krupka - Baum, Míč, bez karet, 687 diváků.

FK Louny: Pokorný - Šmalcl, Vokurka, Fiřt, Kovalčík (88. Minařík)- Šimeček, Sulovský, Popovič (80. Štourač), Švejda - Zícha, Myška (64. Seri Bagou).

Baník Most-Souš: Nejedlý - Štefko (68. Novický), Prokop, Opluštil, Pátek - Chaloupka, Glaser, Nguyen, Matyáš, Stružincký (90. Radoš) - Kopta.

Jaroslav Tošner