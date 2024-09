Ligová fotbalová asociace v pátek dopoledne rozhodla o odložení celého 8. kola Chance Ligy i víkendového programu druhé nejvyšší domácí soutěže. Je to z důvodu přetrvávajících dešťů a hrozbě záplav na celém území České republiky. Jaké je to se zápasy v nižších soutěží?

„Vzhledem k momentální situaci v celé ČR se VV ÚKFS (výkonný výbor Ústeckého krajského fotbalového svazu) rozhodl plošně odložit celé následující kolo všech soutěží ÚKFS včetně mládeže. Důvodem je nejen špatné počasí a povětrnostní podmínky, ale také stav hracích ploch a snaha alespoň částečně projevit solidaritu s více zasaženými oblastmi v celé ČR. Celé kolo bude plošně odloženo na víkend 23. - 24. 11. 2024. Po dohodě obou klubů bude umožněno odehrát utkání v týdnu,“ informovali představitelé krajského svazu na sociálních sítích.

„Akorát se chystám obepisovat kluby. Mám tady žádost Baníku Most k odložení zápasu holek a žákovské ligy. U dospělých soutěžích to necháme na individuálním zvážení klubů, více zápasů se hraje na Teplicku. Zatím je těžké předjímat, jak nakonec bude víkendová situace vypadat,“ řekla v pátek v poledne Eva Matějů z OFS Most. Chvíli poté vydal zprávu mostecký Baník, který přesunul zápas s Kladnem z Masopustova stadionu na novou umělou trávu v Souši. Tam se bude hrát v sobotu od 10.15 hodin.

„V jednotlivých částech Česka může být situace různá. Jako asociace necháváme rozhodnutí na jednotlivých řídících orgánech, nicméně riziko zranění hráčů nebo zničení trávníků může být tento víkend kvůli dešti vyšší. Navíc ani pro diváky nebudou podmínky pro návštěvu utkání ideální. Připravme se proto na to, že řada zápasů se v sobotu a neděli neodehraje. Nepochybuji, že jednotlivé řídící orgány vyhodnotí situaci s ohledem na počasí ve svých regionech správně a citlivě,“ uvedl předseda FAČR Petr Fousek.