Vedoucí tým fotbalové I. A třídy z Bíliny si v deštivém víkendu s chutí zastřílel na trávníku Dobroměřic, kde vyválčil vysokou výhru 7:3. Celkem se v zápase kopaly tři penalty. Domácí trenér, v tabulce sedmých Dobroměřic, David Holeček byl po duelu hodně rozezlený. Došlo dokonce na myšlenky, že by sám oprášil kopačky.

„Co k tomu říct. S tréninkem to nemá nic společného. Tam trénují s chutí, všechno jde podle představ a pak tohle. Upozorňoval jsem, že Bílina má čtyři super hráče. Napíšu to na tabuli, ale jestli z toho mají respekt, nebo strach ze soupeře? Ta kvalita tam prostě není. Nevím, co s tím budeme dělat. Mám jediný nápad, že se svlíknu a půjdu ještě hrát. Propadáme v obraně. Všude jsme druzí. Přitom hrajeme ve stejném složení, jako v loňské sezóně. Hádají se, nemluví spolu. Jsem z toho hodně zklamaný,“ hodnotil sedmibrankový příděl.

„Už ve 33. minutě jsme vedli 3:0 a přes stálý déšť se zdálo jasno. Byli jsme fotbalovější, domácí obrana působila proti našim lehkonohým útočníkům těžkopádně. Po jasném vedení jsme začali hrát na krásu a domácí do poločasu stihli snížit. Pak jsme si to trochu ve druhém poločase zkomplikovali, naštěstí jsme dokázali přidat další trefy a utkání definitivně rozhodnout,“ viděl bílinský šéf Petr Procházka.

Bohatýrskou jízdu Kadaně utnul čtyřmi góly Lácha. Bodově zabral matný Jiřetín

Druhý celek tabulky Proboštov porazil díky trefě Lukáše Brodského ze 34. minuty Ledvice 1:0. „Na zápas jsme se po vložené středě a utkání v Jirkově/Ervěnicích snažili co nejlépe připravit, protože jsme věděli, že nás nebude čekat vůbec nic jednoduchého a to se i potvrdilo. Minule jsme utkání otočili pěti góly ve druhé půli, tentokrát rozhodla jedna trefa deset minut před koncem poločasu,“ řekl proboštovský brankář a předseda klubu v jednom Michal Račuk.

V jasnou záležitost se také proměnilo utkání na hřišti děčínského Junioru, který hostil Mojžíř a na cestu domů mu přibalil výprask 5:0. Dva góly dal Heinzel a jasno bylo už po poločase, který domácí ovládli 4:0.

„Na nic jsme nečekali a na hosty vlétli. Dali jsme rychlou branku a měli stálý tlak. Hráli jsme s chutí, dobře kombinovali a měli šance. Po poločase jsme vedli 4:0, hosté šli navíc po změně stran do deseti. Hrálo se téměř na polovině Mojžíře, soupeř se k ničemu nedostal. Vyhráli jsme naprosto zaslouženě,“ řekl po 90 minutách hry domácí vedoucí Miroslav Tyl.

Na penalty došlo ve Šluknově, kam dorazily Spořice a odvezly si bonusový bod za výhru 2:1. „Potvrdilo se, že soutěž bude vyrovnaná. Nepodali jsme výborný výkon, ale byli jsme lepší a měli hodně šancí. Vedli jsme, ale po nákopu brankáře a prodloužené hlavičce hosté vyrovnali. Bohužel, z posledních dvou domácích zápasů máme jeden bod. Je to ztráta, kdybychom je oba zvládli, jsme teď první. Ale sezona je dlouhá, stále nedostáváme hodně branek, v zakončení nám ale schází více klidu,“ viděl šluknovský asistent Ladislav Čurgali, který se se svým týmem drží na čtvrtém místě tabulky.

Čtyřgólový Vokoun dirigoval výhru Štětí. Bodovaly Louny i Chomutov

Naopak Spořice jsou čtrnácté. „V naší situaci, kdy jsme sezonu odstartovali strašidelně, je to rozhodně cenný dvoubodový zisk,“ má jasno spořický kouč Rostislav Broum.

V tabulce dvanáctý Rumburk doma přivítal pátou Modrou a zapsal si tři body za tři góly a jasnou výhru 3:0.

„Jsme hodně spokojení, jsem rád, že jsme napravili tu těžkou středeční porážku v Mojžíři, kde se nám to hrubě nepovedlo. Proti Modré jsme vycházeli ze zabezpečené obrany. Hrálo se na náročném a podmáčeném terénu. Bylo to docela těžké utkání, ale nakonec jsme podle mě vyhráli zaslouženě, jelikož jsme měli více gólových šancí, než soupeř,“ viděl rumburský šéf David Dvořák.

„Hrálo se na malém hřišti, prohrávali jsme osobní souboje, to byl největší problém. Co nám bylo platné, že jsme je tlačili. Ale před velkým vápnem nám to všechno zachytával Vavroušek, ani jsme pořádně nevystřelili. Rumburk vyhrál zaslouženě,“ smekl před soupeřem vedoucí Modré Ladislav Michalec.

FOTO: Mostecký nováček urval druhý bod, Arma vyhořela ve Velvarech

Okresní derby se hrálo v Roudnici, kam přijely do té doby vedoucí Pokratice. Domácí ovšem udělali s lídrem krátký proces a zdolali ho 3:1. „Chyběla nám řada hráčů, jen těsně před derby se musel omluvit třeba David Mrázek, jemuž bylo zle. Ale všichni včetně náhradníků bojovali, makali jako tým. Odjezdili celý zápas, přidali i góly. Já je dnes můžu jen pochválit,“ řekl roudnický kouč Pavel Hoznédl.

„My museli také reagovat na nějaké změny těsně před utkáním, takže jsme trochu pozměnili rozestavení, což úplně nevyšlo, takže porážka jde i na můj vrub,“ nezbavoval se po utkání zodpovědnosti hostující lodivod Antonín Marčaník starší.