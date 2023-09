Jiřetín se po sestupu z krajského přeboru v nižší soutěži rozkoukává. Do zápasu s Mojžířem měl na kontě jeden bod. To už neplatí, když po trefách Lastovky, Kopeckého, Hoška a Štípka přejel celek z ústeckého Mojžíře 4:0.

„Soupeř byl trošku slabší a hodně se u nás vrhnul do bránění a my jsme měli problémy se do nich dostávat,“ všiml si jiřetínský trenér Josef Tancoš a pokračoval: „Klidně bychom mohli dát osm deset gólů, ale v útoku jsme museli trochu improvizovat, což asi bude v této soutěži časté. Přivedli jsme zkušeného střelce Václava Štípka, kterému i když je 38 let, tak je stále platný a hned se gólově prosadil. Měl ovšem snad tři další šance, ale věřím, že tohle si ještě sedne a naše úroveň půjde nahoru.“

Mojžíř se zatím trápí. Tři zápasy, tři porážky a skóre 1:10. Horší už je jen Rumburk.

„Bohužel další zápas a další prohra. Do zápasu jsme ale vstoupili špatně a první půle se nám vůbec nepovedla. Dvougólová ztráta v poločase byla ještě milosrdná, i když my jsme také dvě šance měli a jeden gól nám rozhodčí neuznal pro ofsajd,“ viděl mojžířský Michal Kubec a vlastně tak potvrdil ofenzivní převahu Jiřetína, kterou domácí zužitkovali „jen“ dvěma góly.

„Do druhé půle jsme vystřídali dva hráče a hra se celkem vyrovnala. I šance jsme měli, ale bohužel nejsme schopni dát gól. V tomhle směru nám hodně chybí zraněný Vitásek. Mrzí mě i dva góly v závěru, kdy už jsme se snažili všichni útočit. Výsledek pak bohužel vypadá jako debakl,“ uzavřel trenér hostujícího mužstva.