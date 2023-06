„Zranili se nám dva klíčoví hráči, vyměnili jsme trenéra, ale fotbal v Horním Jiřetíně určitě nekončí. Máme mládež, dokonce jsme založili bambini kategorii pro malé děti, jedeme dál,“ dodal šéf klubu z úpatí Krušných hor. Jiřetín v posledním víkendu doma po penaltách přemohl Perštejn 3:2. V tabulce na předposledním místě má 31 bodů, Černovice místo před ním mají o čtyři body více. Šance na záchranu? Vyhrát oba zbývající zápasy za šest bodů a čekat, že soupeři zaváhají. Miniaturní šance, ale stále reálná.

„Tahle sezona se mi hodnotí špatně, je mi z toho smutno, je to taková malá sportovní tragédie,“ ví brankář Horního Jiřetína Miloslav Aschenbrenner. „Bohužel výsledky byly jaké byly a na záchranu to asi stačit nebude. Je pravda, že jsme i o to už několikrát koledovali, ale vždy jsme se nějakým způsobem zachránili,“ přidal Aschenbrenner, kterému jiřetínský klub přirostl k srdci kvůli prostředí a fajnové partě. Loni jiřetínští kluci po sezoně juchali v převlecích nejen filmových postav, letos je nálada diametrálně odlišná.

„Nikdo to nejspíš díky té minulé sezoně nečekal, ale stalo se v kádru pár změn. Ať už to byly odchody opor, karetní tresty či dlouhodobá zranění. Tohle vše jsme podcenili a nedokázali nahradit, tudíž jsme horko těžko bodovali. Teď nám asi nezbývá než pogratulovat týmům, co skončily před námi, smířit se se sestupem, dát se do pořádku a formy a vykopat kraj hned následující rok,“ uvědomuje si brankář.