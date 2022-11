Nakonec jste do ligy zase tak daleko neměl, když si vás vyhlédly Teplice?

Škoda, že se to tenkrát kvůli škole zlomilo, hrál jsem třeba s Davidem Černým, který ligu pak kopal a nyní je v Ústí nad Labem a hraje futsal za nároďák.



Jste odchovanec Ročova, kam jste se vrátil, není to do ligy poněkud daleko?

Začínal jsem tady, pak jsem šel do Domoušic, do Loun, pak jsem pendloval mezi Louny a Černčicemi. V mládežnickém věku si mě vyhlédly Teplice, což byly pro kluka z vesnice dobré zkušenosti. Myslím, že to bylo v letech 2008 a 2009. Všimly si mě v krajském výběru, z Lounska jsem byl jediný. Byli za tátou, jestli si to nechci zkusit, tak jsem šel.

Ale na teplických Stínadlech jste nevydržel, kde se kariéra zasekla? Měl jsem špatnou školu, nedával jsem Angličtinu a když mě učitelka řekla, že mě nechá propadnout, tak jsem musel skončit. Paní učitelka říkala, že jsem jí celý rok zlobil, tak mi stopla kariéru. Jinak jsem mohl být v Teplicích.

Góly jste ale dával dál, třebaže na nižší úrovni…

Pak byly střídavé starty, měl jsem i čtyři zápasy o víkendu. Sobota ráno, sobota odpoledne, neděle to samé a to jsem třeba dával v dorostech patnáct gólů za víkend. Každý mi říká, že je to škoda, že to tenkrát nevyšlo.



Zkoušel jste i futsal?

Já mám rád, když se může běhat, větší prostor, jsem na tom rychlostně dobře, umím si udělat kličku. Občas si jdu zahrát nějakou futsalovou ligu do Chomutova a fotbal hraju tady v Ročově, kde jsme zatím spokojen, pro radost.



Teď jste na sebe upoutal zmiňovanými sedmi góly…

To je dobré číslo.



Pamatujete si jak góly padaly?

Pamatuji si každý gól i každou akci. Občas udělám gólmana, nebo přehodím, nebo dám podél. Podle situace.



Celkově jste rozložili 10:0 Libčeves byl to jednoduchý zápas?

Byl to dobrý zápas, dávali jsme si to hezké kombinace, soupeř za stavu 4:0 odpadl, už v poločase jsme vedli o šest gólů. Teď máme v dalším kole volno, což je škoda, protože po nevýrazném začátku sezony jedeme a začali jsme dávat i góly. Snad nám ta pauza neublíží.

V tabulce jste čtvrtí, jaké má klub ambice? Teď chceme jít do lepší skupiny, ještě máme dva zápasy. O postup budou hrát dva nejlepší z každé skupiny a jeden klub, který na tom bude nejlépe z třetího místa. Je to tam o bod o dva, bude to zajímavé. Uvidíme, jak to nakonec bude vypadat.

Co vám říkal trenér a spoluhráči po takovém brankostroji?

Oni jsou zvyklí, že mi to tam padá. Žádné placení za góly naštěstí nemám, možná něco klukům koupím na dokopné.

Na svém kontě máte 18 gólů, musíte být spokojen, že?

Jsem, tým vyšlapuje, kluci nahrávají, já dávám góly, tak je to dobrý. Jen mě mrzí, že těch 18 gólů mám jen z pěti zápasů, protože jsem čtyři kvůli pracovnímu vytížení v zahraničí musel vynechat. Mohlo to být ještě daleko lepší.

Asi před pěti lety jste dával 47 gólů za sezonu, jakou metu máte letos?

Vždycky mám na kontě mezi 30 a 40 góly. Teď jsem ze sedmi šancí sedm proměnil, ale někdy dám jen tři a další dvě tři zahodím. Teď už mě soupeři znají, tak si mě v útoku hlídají třeba ve třech, ale vždycky se tam nějaká skulinka najde, nebo balon propadne.