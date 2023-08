Třetiligový Baník Most nevyzrál v pokračování pohárového MOL Cupu na soupeře z Pardubic, který nastupuje v elitní soutěži. Východočeši si na hlavním mosteckém stadionu došli pro pohodlné vítězství 3:0 a vstupenku do pokračování tuzemského poháru.

První gól Pardubic, který nádherně proměnil Helešic. | Video: Deník/Václav Veverka

Od začátku Pardubice chytily zápas pevně do rukou a přibili Most před jeho branku. Domácí ale zvládali hostující ataky i s přispěním brankáře Patky odrážet. Nad jejich síly pak byl ve 33. minutě přímák, který špičkově zatočil do vzdáleného růžku mostecké branky Matěj Helešic (viz video). Baník si kromě pár závarů žádnou jasnou šanci nevypracoval. Pardubice tak definitivně před 987 diváky rozhodly v samém závěru, kdy je do dvoubrankového rozdílu poslal v 82. minutě Bartosz Pikul a třetí gól přidal o dvě minuty později Jakub Matoušek.

Zdroj: Deník/Václav Veverka

„Snažili jsme se, co jsme mohli. Stále je to zápas s prvoligovým týmem, takže si ho nejvíce užili hlavně fanoušci. Soupeř měl zápas zvládnutý takticky. Vlastně nás k ničemu nepustili, ani si nevzpomenu, zda jsme měli nějakou vyloženou šanci. Snažili jsme se udeřit alespoň ze standardek, ale nevyšlo to,“ mrzelo mosteckého záložníka Marka Vobeckého.

„Jsem rád, že jsme postoupili a že to kluci uhráli s nulou, to je hodně důležité, protože zápas byl složitý. Prostřídali jsme především hráče, kteří teď nastupovali méně. Bylo vidět, že přijel tým, který má v lize čtyři body, že nejsme tak úplně v pohodě. Výsledku si vážím,“ viděl pardubický trenér Radoslav Kováč, který se svou družinou vyrazí o víkendu na sever Čech znovu – na zápas elitní ligy s Teplicemi. „Věřím, že budeme připravení na Teplice jako teď na pohárový zápas s Mostem,“ doplnil Kováč.

