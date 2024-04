Loni měli skvostnou sezonu, letos kulhají na obě nohy. Fotbalisté Modlan, poslední vítěz krajského poháru, už ví, že loňské prvenství neobhájí. Jeho pouť skončila na hřišti mostecké juniorky, kde Modlany ve čtvrtfinále krajské soutěže dojely 1:5.

Pohárové střetnutí Most versus Modllany. | Video: Deník/Václav Veverka

„Nepovedlo se nám dát tým dohromady, což je klasika u středečních zápasů. Hodně lidí bylo v práci, další máme nemocné, takže jsme přijeli se slepovanou sestavou – kluci z béčka, kluci z dorostu. A bohužel takhle to dopadlo,“ řekl po zápase modlanský kouč Michal Doležal.

Na mostecké straně samozřejmě panovala radost. Fotbalisté si na oslavu objednali pizzu a z pěti vstřelených branek byli nadšení. „Měli jsme to pod kontrolou. Modlany hrozily z brejků, z jednoho nám dali góla a my je začali nahánět. Nakonec jsme to dali. Oni ve druhé polovině odpadli a my jsme využili, že máme natrénováno a dotáhli jsme to do úspěšného konce,“ byl spokojený mostecký kapitán Martin Hlaváček.

