„Podali jsme daleko lepší výkon, než v Proboštově. Věřím, že nám to pomůže do dalšího průběhu sezony,“ má jasno Štefan Knapík, kouč Litoměřicka.

První poločas vyhráli domácí díky brzké brance Franka. „Bylo to ale vyrovnané, soupeř má hodně mladý, běhavý tým. Honili nás po celém hřišti. Očekávali jsme to,“ usmál se.

Když ve druhém poločase překonal mosteckého brankáře Kosinského opět Frank, vypadalo to na klidné dohrání zápasu. Jenže. Tři minuty poté snížil Sedlák a hosté vycítili šanci. „Navíc v 83. minutě dostal Koláček druhou žlutou a dohrávali jsme to o deseti. Naštěstí jsme to udrželi. Myslím si, že v druhém poločase jsme byli lepší a nakonec zaslouženě vyhrál,“ dodal.

„Prvních dvacet minut bylo vidět, že náš mladý tým měl ze zkušenějších hráčů Litoměřic respekt, ale po obdržené brance náš tým hru vyrovnal a ve druhé půli jsme byli jasně lepší a do poslední minuty jsme hráli o remízu. Je vidět, že tým se s každým zápasem zvedá a více si věří,“ řekl mostecký asistent Lukáš Ištok.